Cristian desata al Tuilla con dos goles

Cristian se convirtió en el gran protagonista de Santa Cruz. El delantero del Tuilla, con un doblete, fue el único capacitado para batir la portería defendida por un Vilches que resultó salvador en varias ocasiones, pero no pudo impedir la derrota fabril. El Tuilla amenazó la portería rival desde el inicio y tras una jugada trenzada, Cristian fusiló a la red un centro raso de Villanueva. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar con un toque sutil de Villa por encima de Gabri cuatro minutos después. Vilches apareció como salvador con una estirada para salvar el gol de Fanjul y ratificó su gran partido con otra intervención de mérito, pero no pudo evitar el segundo de Cristian.