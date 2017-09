Juan Carlos Navarro fue la bomba

Otro monstruo del deporte español llegó ayer a su punto de inflexión. Diez medallas (dos platas y un bronce olímpicos, un oro mundial y dos oros, dos platas y un bronce europeos) y 253 partidos después, Juan Carlos Navarro se despidió de la selección española de baloncesto como acostumbraba desde el año 2000: subiéndose al podio. Navarro fue la bomba en su etapa de esplendor, cuando tiraba del carro de España y del Barcelona, y cumplió con lo que le pedía Sergio Scariolo en su último servicio a la causa. "Sin duda, no soy aquel Navarro que jugaba 30 minutos", declaró en el inicio de su última concentración con la selección. Le beneficiaron las bajas de jugadores importantes, pero sobre todo la confianza de un técnico que sabía que no le daría ningún problema, por mucho que le tuviera sentado a menudo en el banco. Era tan consciente de su papel que jugó más para el equipo que nunca, sacrificando los lanzamientos por otros aspectos del juego. Ayer se despidió con dos puntos y un montón de detalles que demuestran el jugadorazo que todavía es y que ayudaron a ganar una nueva medalla. En la hora del adiós llueven los elogios para el "7", pero los más sonoros salieronayer de boca de Sergio Scariolo: "Quien no entienda la grandeza de Juan Carlos, no puede entender la grandeza de este equipo. Para mi ha sido un privilegio poder estar con él".