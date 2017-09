Palacios: "No creímos que podíamos ganar al Marino"

"Regalamos el partido por no salir convencidos de que podíamos con el Marino. Eso fue lo que nos pasó, que no salimos a ganar y no sé por qué". El técnico del Avilés, Iván Palacios, resumió así la derrota en el derbi comarcal. Y añadió: "Sólo dimos un paso adelante y jugamos intensos y con ritmo, cuando pensamos que nos iban a caer cinco".

El equipo estuvo mejor en la segunda parte y pudo empatar, pero eso no consuela al técnico. "No puede ser haber regalado los primeros 45 minutos y jugar a lo que ellos quisieron cuando estamos incluso más capacitados que el Marino para llevar un partido a ritmo alto". Y sentenció. "Si queremos estar arriba tenemos que corregir estos errores".

Palacios calificó al Marino como "el mejor equipo de la categoría" en cuanto a nombres. "No hay más que ver los jugadores que quedaron en la grada. Son los favoritos".

Oli, el técnico del Marino, destacó que en los primeros 20 minutos el equipo estuvo muy bien "sacando provecho de la estrategia, que se resistía, y dominando el juego sin dar opciones al Avilés", pero todo cambió tras el descanso. "Con el 0-2 teníamos el partido donde queríamos, pero incomprensiblemente perdíamos el balón en el medio del campo favoreciendo sus contras y nos crearon problemas con su juego profundo y empuje", explicó.

El técnico vio gol claro en el remate de Quero y un penalti a Pevida en la última jugada, pero se fue contento. "Ganamos a un equipo que va a ir a más y siempre es mejor corregir errores desde el triunfo".

Amistoso en Turón. El Avilés realizará hoy lunes el habitual trabajo de recuperación en el spa y el miércoles doble sesión, por la mañana en la Toba (10.00 horas) y por la tarde (19.30 horas) amistoso en Turón. La intención es programar partidos entre semana para que el equipo coja ritmo de competición. El próximo partido será el domingo (17.00 horas) en Colunga.