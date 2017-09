Tito Rabat pone la puntilla

Le gusta pasar desapercibido, pero no puede evitar los flashes de las cámaras a su paso por el Salón de la Moto, dentro del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. Tito Rabat, actual piloto de Moto GP y campeón del mundo de Moto 2 en el año 2014, fue el gran invitado del cierre del "Gijón Moto Weekend", que despide tres intensos días en el que las motos se han convertido en las grandes protagonistas. Desde las más altas cilindradas hasta las clásicas, las de trial o el freestyle que hicieron las delicias de los miles de visitantes a esta cita.

Ayer se cerró el evento con el piloto catalán como invitado estrella. Tito Rabat se estrenó así en la región. Era su primer viaje a Asturias y se quedó gratamente sorprendido por el ambiente motero que se pudo respirar a su alrededor. Tampoco perdió la oportunidad para visitar el circuito y el Museo de Fernando Alonso en La Morgal, para conocer la ciudad o para degustar un buen plato de buey.

Pero su plato fuerte se produjo dentro del festival, donde recibió el cercano cariño de los aficionados asturianos. "Hay muy buen ambiente, es inmejorable, hay muchísima gente y he podido ver muchísimos shows de pilotos, me han pasado por encima con una moto y me lo he pasado muy bien, el evento y el sitio son preciosos", califica el catalán. El piloto del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing Team lamenta que "falta un circuito para propulsar el motociclismo en la región y el norte de España para poder entrenar, pero sí percibo que hay una gran afición y que está animada con las motos, las siguen de cerca". Además, añadió que "incluso saben que el año que viene cambiaré de moto", en relación a su fichaje por el equipo Reale Avintia Racing en el 2018.

Tito Rabat, que se inició en el mundo del motociclismo con doce años a escondidas de sus padres, manda un mensaje claro para los jóvenes talentos asturianos que quieren acelerar a fondo en este deporte. "Acabo de ver a un chaval de 8 años con la moto de trial y no veas cómo va, es un deporte que te tiene que gustar de verdad, porque si no es imposible hacerlo ya que es muy duro, requiere mucho sacrificio, muchos entrenos y lo primero es que le guste, después esforzarse al máximo, nunca perder el objetivo y, principalmente, disfrutar", explica con claridad los pasos a dar.

A nivel personal, el piloto catalán espera cerrar la temporada "de la mejor forma posible" y saca un balance positivo pese a que "los resultados no son lo que queríamos, voy un segundo o dos más rápido que el año pasado". Por ello, su reto se centra en el 2018, al que quiere llegar "muy motivado para empezar un nuevo reto, con una nueva moto y con más ganas que nunca", sentencia. Siempre con una amplia sonrisa y mostrándose cercano a los aficionados, Tito Rabat puso el colofón con dos sesiones de firmas para cerrar tres días en el que las motos abrieron gas en Gijón.