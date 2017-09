El United golea al Everton y alcanza al City de Pep

El Manchester United se reencontró con el triunfo tras el empate cosechado en el campo del Stoke, y goleó al Everton en Old Trafford (4-0), para dar caza en el liderato de la Premier al Manchester City de Pep Guardiola, con el que comparte puntos y también diferencia de goles. En el regreso de Wayne Rooney a Old Trafford, el United hizo una demostración de solidez y también de fuerza. La eficacia de los 'reds' se desató en la recta final del choque, cuando anotó tres goles en seis minutos. El cuadro de Ronald Koeman fue incapaz de evitar su tercera derrota seguida y su cuarto encuentro sin ganar. Mejoró, pero no los suficiente para poner en aprietos al United, que dispuso de las ocasiones más claras. El marcador pudo ser aún mayor. De hecho, el asturiano Juan Mata envió al palo un lanzamiento de falta al borde del área, con el meta batido.