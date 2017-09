El Avilés entona el mea culpa

El Avilés eligió ayer el spa de Los Balagares para digerir la derrota en el derbi comarcal con el Marino (1-2). Los jugadores hicieron examen de conciencia y asumen que no hicieron todo lo que podían, sobre todo la primera media hora en la que no se plasmó sobre el césped del Suárez Puerta el trabajo realizado durante la semana en los entrenamientos. "Salimos al campo con demasiado respeto y no se puede jugar así al fútbol", insiste el técnico, Iván Palacios.

La lectura positiva es que el equipo blanquiazul cambió la cara en la segunda parte y jugó de igual a igual ante el equipo más potente del grupo y favorito para lograr el campeonato, un equipo más trabajado física y tácticamente que por momentos sufrió en el segundo tiempo ante el empuje local a pesar de las limitaciones de unos jugadores que llevan un mes entrenando y que, en muchos casos, ni jugaron juntos ni se conocen. "Ahora sabemos que podemos ganar y perder con cualquiera", comenta Palacios.

El técnico lamenta el "haber tirado el primer tiempo y dar todas las facilidades en defensa para que ellos marcaran sus goles", pero vio otras cosas positivas. "Creo que fue bueno el debut de Thomas y Luis Nuño, y que Pablo Tineo demuestra cada día que sigue creciendo", aunque espera más de los veteranos en la categoría. "Vázquez, Sergio Menéndez y Adama tienen que ser muy importantes, pero acaban de llegar y tienen que ir poco a poco".

Lo negativo está claro. "El resultado y los primeros 25 minutos por la actitud. Luego el equipo estuvo mejor, pero el fútbol son 90 minutos al límite porque si no te pintan la cara". Y el camino para ganar también está marcado. "Hay que mejorar en la táctica, en lo físico e incluso en conocerse los jugadores, que no saben las virtudes de los compañeros, pero también tiene que contar la autoexigencia de los propios futbolistas en bien personal y del grupo".

El equipo descansa hoy y a partir de mañana toca pensar en el partido del domingo (17.00 horas) en Santianes ante el Colunga, un rival complicado que le hace ser más peligroso el hecho de ser el único del grupo que aún no puntuó después de cinco jornadas. "Es un equipo con jugadores muy importantes como Boris, José Ángel, Castillo o Naya, que en su campo se manejan muy bien y que contra el Avilés aún competirán mejor", concluye Palacios.