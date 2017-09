Carvajal se suma al club merengue del 2022

Dani Carvajal, lateral derecho internacional del Real Madrid, se sumó ayer al club del 2022 tras firmar su nuevo contrato con la entidad merengue hasta ese año. "No puedo estar más feliz. Es otro día para enmarcar de mi vida, prolongar el contrato con el club de mi vida que me ha visto crecer. He tenido la suerte de ganar todos los títulos con el Real Madrid pero estoy deseando volver a ganarlos de nuevo", manifestó en la sala de prensa del Santiago Bernabéu el futbolista, que sigue la estela de las últimas renovaciones del Real Madrid hasta 2022 que arrancaron Marcelo e Isco. Acompañado de sus padres y de su hermana, Carvajal se emocionó tras escuchar las bonitas palabras de Emilio Butragueño, al que le agradeció la entrada en la que le señaló como un "símbolo" para la cantera. "Le estoy muy agradecido a Emilio y al club. Todo lo que ha dicho forma parte de mi vida, de cumplir un sueño".

Si Carbajal cumpliese el nuevo contrato que firmó con el presidente Florentino Pérez antes de comparecer ante los medios, llegaría a nueve temporadas con el primer equipo del Real Madrid en las que quiere seguir conquistando éxitos. "Mi objetivo es ganar la máxima cantidad de títulos posible, pero sobre todo entrar en la historia del club y no es fácil. Esta generación lo estamos consiguiendo ganando muchos títulos que hace que el madridismo esté orgulloso de nosotros. El día que me retire espero que todos estén orgullosos de mí", deseó.

El lateral reconoció que todos los años recibe ofertas que ni mira porque su único deseo es estar en el Real Madrid. "Cuando te posicionas tan claro como yo, que quieres estar aquí, ni te molestas en escucharlas. Me centro en jugar y dar lo mejor. El club me lo recompensa y deposita toda su confianza en mí. No escuchamos ofertas", reconoció antes de admitir que tiene nueva cláusula de la que no recuerda la cantidad.

"Me acuerdo de los esfuerzos de mi familia durante mucho tiempo: mi padre llevándome a entrenar lloviendo saliendo de trabajar, mi madre verme todos los partidos o mi hermana aguantarme los días de malos partidos. Son momentos que unen a la familia. Estamos unidos y viviendo un sueño", dijo el futbolista internacional con España. Está previsto que el rosario de renovaciones del Real Madrid prosiga con la ampliación del contrato por parte de Benzema -también posiblemente hasta 2022- y la del técnico merengue, Zidane.