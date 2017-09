Javi Porrón puede sufrir una grave lesión de rodilla

Javi Porrón, guardameta del Lealtad, sufrió ayer una lesión en la rodilla izquierda, cuyo alcance no conocerá hasta el viernes. En el entrenamiento de ayer, Porrón notó un chasquido tras un mal gesto y tuvo que retirarse a los vestuarios. Las primeras impresiones de los médicos apuntan, como mínimo, a un problema de menisco, aunque no se descarta que estén afectados los ligamentos. El jueves será sometido a una resonancia magnética, cuyos resultados no se conocerán hasta el día siguiente. El domingo, frente al Tudelano, jugará el segundo portero, Tejedor. Vicente ALONSO