Kayce: "No había imaginado un inicio tan bueno"

Cuatro goles en cinco partidos. Kayce ha debutado de la mejor manera posible en la Tercera División de la mano de L'Entregu. Anteayer firmó su cuarta diana de la campaña en el feudo del Condal.

"No me había imaginado este inicio, he empezado bien y me siento muy bien en este equipo", destaca el atacante, que llegó esta temporada al Nuevo Nalón procedente del Valdesoto. "Con los compañeros y con el entrenador la relación es de diez", apunta el delantero, quien añade que "mi ilusión por hacer las cosas bien es máxima, estoy dando todo lo que tengo".

El futbolista de L'Entregu destaca que "se juega como se entrena y nosotros lo estamos haciendo bien; defendemos todos y atacamos todos, podemos dar la cara ante cualquier equipo de la categoría". Kayce alaba el buen inicio de temporada de L'Entregu, conjunto que solamente ha perdido en el feudo del Avilés. "Esperamos poder seguir así, queremos demostrar que lo que bien empieza, bien acaba", asegura el ariete.

El delantero del conjunto entreguín destaca el buen hacer de su equipo en el apartado ofensivo. "Tenemos gente con mucho gol, con Riki, Revi... somos uno de los equipos que más anota de la categoría". Y es que Kayce considera que "L'Entregu tiene buena plantilla, podemos competir".

Respecto a su primera temporada en Tercera, el jugador reconoce haber tenido propuestas de otros clubes anteriormente. "No quise cambiar, pero este año pensé que tocaba dar el salto", apunta. Kayce advierte que "yo lo que quiero es jugar, ayudar al equipo a que termine en la posición más alta posible y aprovechar todas las oportunidades que me dé el entrenador".

El jugador se encuentra plenamente asentado en L'Entregu. "Tengo muy buena relación con Marcos Suárez, llevaba tiempo intentando convencerme", esgrime. Para el futbolista del club rojiblanco, "es impresionante ver cómo trabaja, cómo plantea los entrenamientos y los partidos, hace que los jugadores disfrutemos cada vez que estamos en el terreno de juego".