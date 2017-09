Nadal: "Mi objetivo ahora es ser feliz y no lesionarme"

Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, aseguró ayer en Málaga que su objetivo "ahora es ser feliz jugando" y no lesionarse. Nadal, que participó en un coloquio junto al tenista barcelonés Marc López y la tenista paralímpica valenciana Lola Ochoa en el Palacio de Ferias y Congresos, señaló que "para mí ser número uno no tiene ninguna influencia, es un logro más que te hace ilusión. Lo veo como una recompensa a una trayectoria. No me siento mejor siendo uno o dos. Mis sensaciones internas no me hacen pensar en eso antes del partido, solo pienso en qué tengo que hacer para ganar a mi rival".