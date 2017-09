El marinista Omar pasa por el quirófano por una apendicitis

El Marino tiene en el punto de mira el partido del domingo ante el Gijón Industrial, pero, por el momento está más preocupado por la enfermería. Y es que el jugador de banda Omar Fernández no podrá estar en el partido en Miramar (17.00 horas) después de haber sido operado de urgencia de una apendicitis el martes por la noche. El jugador se entrenó con normalidad el lunes, tras la victoria en el derbi comarcal ante el Avilés y el martes la plantilla tenía descanso. Al parecer, Omar se sintió mal por la tarde y pasó al quirófano a las 2.00 de la madrugada. Ahora se recupera en el hospital.

No es la única baja con la que contará el técnico del Marino, Oli, para el partido. Trabanco tiene un esguince de tobillo y el entrenador ya lo da por descartado para el encuentro. Pero además Quero, protagonista de la victoria ante el Real Avilés marcando uno de los dos goles de su equipo, se encuentra enfermo con fiebre y no pudo entrenarse ayer. Y el guardameta Davo tiene molestias en el cuello. Tampoco estará en Miramar Iván, que fue expulsado el domingo del banquillo del Suárez Puerta.

Pevida comenzó la semana con molestias en el pie derecho, en lo que podría ser una fisura en el quinto metatarsiano, pero una vez descartada la rotura, el jugador se entrenó ayer con cierta precaución. También se encuentra recuperado Wilmer de las molestias en el aductor, pero sigue trabajando con precaución.

Así, Oli tendrá que apurar hasta el final para confeccionar el once que se enfrente al Gijón Industrial. El conjunto luanquín ha alcanzado los puestos de privilegio con la victoria del domingo y ahora buscará regularidad para no apearse de ellos. Enfrente tendrá a un equipo que quiere alejarse de los puestos de descenso, por lo que saldrá a por todas en Miramar, por lo que los marinistas no pueden relajarse después de tres triunfos consecutivos.