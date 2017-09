"En Avilés lo que pasó es que no hubo apoyo institucional"

José Luis Rodríguez fue director general del Real Avilés los dos primeros años de Golplus (de 2011 a 2013) y ahora se volverá a encontrar con los blanquiazules desde el banquillo del Colunga (Santianes, domingo, 17.00 horas). Ya ocurrió en las dos campañas anteriores, pero, en esta ocasión, el Avilés ha vuelto a pasar por problemas con los administradores.

- Llegan al partido sin puntos en el casillero...

-Esperamos que esto mejore, vamos paso a paso. Hubo partidos en los que merecimos un mejor resultado, otros en los que no estuvimos a la altura... Mantenemos el bloque, hemos renovado a trece jugadores y creo que hemos fichado bien. Cuando no estás en racha, no estás en racha, y espero que este cambie pronto. Tenemos una plantilla muy competitiva, pero nos están pasando factura las lesiones.

- El Avilés volvió a tener problemas extradeportivos. Usted administró el club blanquiazul y también se fue ¿Qué pasa?

-Viví la situación del Avilés hace años. Ahora mismo no se cuál fue el problema en concreto. Tuve muy buenos momentos, al principio todo era muy bonito, pero tuvimos la desgracia de no ascender deportivamente y me pasó factura aunque jugamos en Segunda B de todas formas.

- Si jugasteis en Segunda B, ¿cuál fue el problema?

-Cuando jugamos en Segunda B, teníamos que haber tenido un empujón y cuando jugamos la fase de ascenso a Segunda A, fue cuando me di cuenta de que era inviable crecer con el equipo. Cuando no tienes el apoyo de una afición grande en número y, sobre todo, de las instituciones y las grandes empresas, no se puede competir con equipos como el Leganés o el Fuenlabrada, que estaban aquel año, que tienen todas las ayudas posibles. Si no hay esos apoyos, te tiras a la piscina sin agua.

- ¿Qué se va encontrar el Real Avilés en Colunga?

-Somos un equipo competitivo, que pelea hasta la última pelota, intenso. Además, se va a encontrar un campo que va a estar muy bien, de los mejores de la categoría en el estado del césped, que para eso se ha gastado la directiva un buen dinero en reparaciones.

- ¿Y qué Avilés esperan?

-No han tenido una pretemporada normal, pero, si coges el once inicial que jugó el último partido ves que tiene futbolistas de muy buen nivel. Además, cuando un jugador viste la camiseta del Avilés creo que tiene un plus. Va a ser un equipo muy difícil para nosotros, pero espero que sea el renacer del Colunga.

- ¿A qué se refiere con que vestir de blanquiazul es un extra?

-Jugar en el Avilés, en el Suárez Puerta, es un plus. Después del Molinón y el Tartiere, es el mejor campo de Asturias. A partir, de ahí ya es una ventaja a la hora de fichar. Es un escaparate y esté donde esté siempre va a ser un equipo a batir. Tiene unas características muy buenas a su alrededor, independientemente de los problemas que tiene dentro, que en eso no me voy a meter.

- Como entrenador en el Colunga, ha contado y cuenta con muchos jugadores de su etapa en el Avilés...

-Supongo que los futbolistas valoraron el trabajo que hicimos en el Avilés y eso me enorgullece. Cuando acaba la temporada y te pones a renovar, la gente quiere quedarse y eso significa que los jugadores están a gusto contigo.

- ¿Algo que añadir?

-Sí, que quiero que el Avilés ascienda a Segunda B, pero después de perder el domingo en Colunga.