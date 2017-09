Cortina busca la gloria

Su nombre aparece en la terna de favoritos y su ambición no es otra que regresar de Bergen (Noruega) con una medalla colgada de su cuello. A poder ser la de oro. El ciclista gijonés Iván García Cortina tiene su meta fijada en la carretera en ruta sub-23 que arrancará hoy a las 13.15 horas y que concluirá en torno a las 17.30 horas. Es el Mundial sub-23 y Cortina quiere la gloria.

Por delante 191 kilómetros de recorrido en el que se encontrarán con una subida de un kilómetro y medio con rampas del 7,6% que pueden decidir la carrera. En ellas, el gijonés ve una oportunidad única para eliminar a los esprinters puros y que su porcentaje de éxito sea mayor, pero deberá de estar atento a cualquier corte que se produzca. Todo ello sumado a la alta probabilidad de lluvia que complicaría la prueba. "El recorrido me gusta, lo he podido ver a pesar de la lluvia y creo que será una prueba dura, pero no excesivo, lo cual creo que me vendrá muy bien porque podemos eliminar a los esprinters más puros de cara a la llegada", analiza desde tierras noruegas el ciclista que capitaneará a la selección española.

Con el punto de forma óptimo tras su gran final de la Vuelta a España, pero aquejado de un catarro que le ha tenido debilitado en los últimos días, el gijonés quiere hacer historia y convertirse en el primer español que logra alzarse con el maillot arcoíris de campeón del mundo sub-23. No se fija especialmente en sus rivales y su apuesta es fuerte ya que va directamente a por el oro. Iván García Cortina, que finalizó el pasado año en séptima posición en un recorrido bien opuesto, completamente llano, tiene su sueño bien despierto en una de sus carreras favoritas en las que la fortuna también entra en juego en los momentos claves. Sin embargo, sus piernas le pueden catapultar a inscribir su nombre en la historia del ciclismo asturiano y español.