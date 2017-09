La nueva vida de Urtzi Urcelay en Langreo

Urtzi Urcelay es uno más en el vestuario del Langreo. El vasco, uno de los últimos en llegar al conjunto de Ganzábal, va entrando poco a poco en los planes de Hernán Pérez. El jugador demostró anteayer estar en plena forma, con los dos tantos anotados en el amistoso ante la selección asturiana de Regiones UEFA.

"Ese partido es lo de menos, lo que queremos es hacer buen papel en liga y llegar a la final de Copa Federación", destaca el jugador. Urtzi llegó al Langreo procedente del Santa Eulalia de Ibiza, club con el que hizo la pretemporada. "No me encontraba bien por la distancia que existía hasta mi casa, allí llegaron dos asturianos y me hablaron bien de este equipo", destaca. No lo dudó y se puso a las órdenes de Hernán Pérez para probar. El acuerdo fue rápido y Urtzi se enroló en las filas langreanas. "Es la primera vez que salgo de casa, pero el vestuario es muy acogedor, nos llevamos bien entre todos", apunta. A sus 22 años es la primera vez que deja Lezama.

Tras once años en la cantera del Athletic Club, dio el paso para jugar lejos de casa. "Allí hay muchas comodidades, es el club en el que quieres jugar desde pequeño, se aprende mucho para formarse", asegura. Urtzi ha dejado buenos amigos en el vestuario rojiblanco: "Yeray, Villalibre, Córdoba, Iñaki Williams... claro que hace ilusión verles triunfar", admite el mediocentro del equipo azulgrana.

El jugador del Langreo apunta que se encuentra en plena forma para jugar los partidos. "A ver si empiezo a tener minutos, me veo para jugar, pero estoy a las órdenes del entrenador", considera el vasco.

El futbolista vasco debutó en Liga en el encuentro frente al Covadonga, mientras que en Copa Federación fue titular en la victoria del Langreo frente al Sporting B en Mareo.