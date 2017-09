Una temporada para crecer

El equipo de voleibol del Grupo Covadonga inicia la temporada en la Superliga 2 mañana sábado en la cancha del Emeve Lugo. Y lo hace con un equipo aún más joven y por tanto inexperto que el de la pasada temporada tras la marcha de jugadoras clave como Alba Hernández, Marta Rodríguez o Cristina Imargues.

Con todo el entrenador del equipo, Saúl Pérez, considera que "llegamos bien de forma, con una baja que es María Teresa, una de las centrales más veteranas del equipo que tiene un problema en la rodilla que no sabemos cuánto podrá jugar. Nos falta todavía hacer grupo porque tuvimos bastantes bajas e incorporaciones de gente joven que viene de los equipos de abajo, pero físicamente estamos bien".

Saúl reconoce que "este año hay un cambio importante ya que perdimos a las dos colocadoras de la pasada temporada y vamos a jugar con Elena, una colocadora cadete, y con otra que tuvimos que improvisar este verano como es María Martín, que hasta ahora jugaba de opuesta y ahora está adaptándose a su nuevo puesto. Eso supone una nueva forma de trabajar para que ella comprenda los conceptos fundamentales del puesto, pero todavía es una incógnita como vamos a responder. También se fue Cristina Imargues que era la central titular, se fueron varias veteranas... veremos a ver que pasa".

Las grupistas no jugaron muchos partidos durante la pretemporada "jugamos contra La Calzada, que este año tiene un buen equipo, y también contra Zalaeta. Teníamos que haber jugado un torneo en Haro este pasado fin de semana pero al final no fuimos así que tuvimos que organizar un partido entre el propio equipo", indica el técnico que vaticina una temporada de transición debido a las circunstancias," pasamos de tener una media de edad de 24 años a poco más de 20, perdimos jugadoras con experiencia en la categoría. Cuento para jugar con jugadoras juveniles e incluso alguna cadete, son jugadoras que tendrán minutos. Pero igual que nosotros tenemos que esperar lo que dan de sí otros equipos, ellos también estarán esperando a ver como respondemos". El técnico tendrá a sus órdenes a las colocadoras Elena Rodríguez y María Martín; las receptora-atacante, Miriam Diéguez, Paula Sánchez, Ángela Rodríguez, Lidia Pérez, Marina Blanco y Thalía Estévez; la líbero, Celia Rodríguez; las centrales, Cecilia González, Gloria Santos, Andrea Lorenzana, Covadonga Mitre y María Teresa Martínez y la opuesta, Paula Lorenzana

El Grupo no es el único equipo que se ha visto forzado a renovar la plantilla, así lo asegura Saúl Pérez. "Sé que casi todos los clubes han cambiado bastante las plantillas. El Extremadura Arroyo, que es el equipo que bajó, no tiene el equipo del año pasado en Superliga. Otros equipos en teoría fuertes como Chamberí o Madrid también han perdido a sus jugadoras más importantes. Habrá que ver como se desarrolla la temporada pero me parece que va a ser una liga más igualada que la pasada".

Como la pasada temporada, en la que el Grupo jugó la fase de ascenso, el equipo gijonés ha quedaron encuadrado en el grupo "A" junto a CV Madrid Chamberí, CAEP Soria, Torrelavega, Autos Cancela Zalaeta, Universidad de Valladolid, Xuvenil Teis, Feel Volley Alcobendas, Emevé, Cuesta Piedra Santa Cruz, Redpiso Torrejón y Extremadura Arroyo.