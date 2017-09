El Barça, a presumir de racha

El Barcelona tratará de seguir presumiendo hoy de su buena racha en Liga en Motilivi ante el Girona (20.45 horas, Partidazo), afianzar su liderato en el campeonato y mantener los siete puntos que tiene de ventaja sobre el Real Madrid. Será el primer partido oficial que disputen ambos equipos. "La intención es alargar la racha de triunfos hasta donde podamos. Después de ganar estos cinco partidos nuestra intención no es pararnos, pero los rivales también juegan. Al cabo del año habrá momentos diferentes, los que tengamos peores habrá que superarlos y agarrarnos a los mejores", aseveró ayer Ernesto Valverde, entrenador del Barça. El técnico culé cree que al tratarse de un derbi catalán deberán hacer frente a la ilusión del Girona. "Se lo van a tomar de una manera para disfrutar y para luchar y darlo todo. El partido está marcado en el calendario para ellos y para nosotros, y hay que saber jugarlo. Tienen ese punto de motivación, están jugando muy bien y les veo con un clima de optimismo de recién llegados a la categoría y con intención de quedarse, y jugando bien", apuntó.

De ahí que se tengan que adaptar a las circunstancias de jugar en un Montilivi que se prevé lleno y al sistema 3-5-2 del Girona. "Nos tenemos que adaptar a los condicionantes del rival. Utilizan muy bien su sistema, tienen interiorizada tanto la presión alta como la salida de juego. El partido de mañana (por hoy) es importantísimo para nosotros, es un derbi con un componente emocional. Tenemos que estar al nivel del rival", apuntó.

Por ello, Valverde ha revolucionado la convocatoria del Barça, dejando fuera a Deulofeu y Semedo. También se quedan en Barcelona Arda Turan y Vermaelen. En cambio, y dentro de la política de rotaciones de los culés, vuelven a la convocatoria Umtiti, Paco Alcácer y André Gomes.

De lo que el técnico del Barça eludió hablar fue de la crisis por la que está atravesando el Real Madrid en el Bernabéu, pero sí reconoció que quien le preocupa ahora son el Sevilla y Atlético de Madrid, equipos que marchan tras el Barcelona. "Hay equipos con cero puntos que sí pueden pensar que están en crisis. Es verdad que el Madrid está a 7 puntos pero estoy pendiente del Sevilla que está a 2 puntos o el Atlético, que está a 4 puntos. Es una circunstancia más. No sé los clubes cómo administran sus crisis, nosotros hace un mes estábamos en hecatombe. Quedan muchos meses de competición", apuntó.

"En esto del fútbol va todo de semana en semana. Unos suben y otros bajan en función de los resultados. Unos saldrán de la crisis y otros entrarán. Luego vendrá el otoño, la primavera... Hasta mayo fíjate lo que hay", añadió.

Valverde, distendido en todo momento, desveló que le cuesta adaptarse a las ruedas de prensa en Barcelona. "Me cuesta a veces poder responder cuando me preguntáis por el Madrid, parece que me preocupe del Madrid. Vengo de la otra parte del muro, aquí hay un muro que todo es Barça o Madrid, vengo del otro lado y supongo que me acostumbraré. ¿Que ha perdido el Madrid? Pues ha perdido. Nosotros somos el Barça. Cuando me acostumbre supongo que tendré otros argumentos", dijo. Y sobre la posibilidad de dar descanso a Messi fue tajante. "Todavía no ha llegado ese momento. Un jugador que ha metido cuatro goles al día siguiente no le suelo cambiar", sentenció.