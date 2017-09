Cortina se queda sin premio a su valentía

"Fui a ganar", señala Iván García Cortina. Y el ciclista gijonés jugó su carta para colgarse la medalla de oro, sin medias tintas, sin servirle siquiera lograr una medalla de bronce en todo un mundial de ruta sub 23. El asturiano finalizó en la vigesimoprimera posición durante la prueba que se disputó en Bergen (Noruega) sobre un recorrido de 190 kilómetros. El joven ciclista se lanzó a falta de 3.7 kilómetros a la caza del francés Cosnefroy (oro) y del alemán Kamna (plata) que habían logrado una renta de 17 segundos con un movimiento que rompió todos los esquemas.

El intento de Cortina de luchar por el maillot arcoíris le dejó sin fuerzas y a medio camino, siendo absorbido por el pelotón a falta de poco más de 1,5 kilómetros. Ya limitado por las fuerzas gastadas en el intento, el gijonés apenas pudo lanzarse en el sprint del pelotón para pelear por la presea de bronce y se dejó llevar. "Había que jugársela al ver a los dos escapados por delante, en esta ocasión no salió bien, pero podría haber salido y, al final, me quedé sin fuerzas para el sprint", relata el ciclista sobre lo ocurrido, sin poder ocultar su ambición e impotencia por no pelear por el oro.

Hasta ese momento, España trabajó a favor de Iván García Cortina, que veía en esta prueba una gran ocasión para alzarse con el título mundial en su categoría tras llegar en un óptimo punto de forma tras la Vuelta a España, pero no fue suficiente pese al pundonor y el atrevimiento del gijonés, que cierra así sus participaciones en esta categoría y resalta que "cuando vas de favorito es muy difícil". La próxima temporada ya pasará a competir en élite si el seleccionador cuenta con él.

Hoy, turno para la sierense Alicia González. Por otra pare, la sierense Alicia González participa hoy en la prueba en ruta de la categoría de élite.