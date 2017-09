Estrellas ovaladas

El rugby asturiano vivió ayer su primera gran gala anual: un acto con tintes festivos en el que se reconocieron los méritos deportivos y humanos de los rugbiers más destacados de la región, y que, a juzgar por la gran afluencia de público y la visible satisfacción de los presentes, la nueva iniciativa impulsada por la federación regional promete convertirse en un fijo de la temporada del oval. El Real Oviedo y su delantero Arturo Méndez, elegidos como mejor club y jugador senior respectivamente, fueron los grandes vencedores de un acto celebrado en La Fresneda (Siero). Mención aparte para Julio López, a quien se reconoció su dilatada trayectoria en la región. Aunque no de cuerpo presente, en la ceremonia estuvieron presentes los All Blacks, la selección de Nueva Zelanda, galardonada con el Princesa de los Deportes, gracias a que muchos de los asistentes portaron camisetas negras con la leyenda "All with the Blacks".

"Hay que felicitar a los premiados, y a los que no lo son animarles a que sigan jugando", destacó el director general de Deportes, José Ramón Tuerno, quien destacó el auge de este deporte: "Ya no existe sólo en Oviedo, Gijón, Avilés y Grado; sino que ha llegado a otros lugares como Llanera, Navia o Candás".

Además de Méndez, la nómina de premiados la engrosaron Santiago Noval (mejor jugador senior de la liga AON), Sara Gutiérrez (mejor jugadora senior de la liga AON), Ignacio Paulin (mejor jugador sub-18), Clara Piquero (mejor jugadora sub-18), Miguel Buznego (mejor jugador sub-16), Jennifer Martín (mejor jugadora sub-16), Alejandro López (mejor jugador sub-14) y Águeda Pis (mejor jugadora sub-14). Xabier Guerediaga fue elegido como mejor entrenador senior y Mario Iglesias mejor preparador sub-30. David Castro y Rosa Caminal fueron elegidos como mejor árbitro senior y árbitro sub-21, respectivamente.

En el apartado de clubes, además de elegir al Real Oviedo como mejor club, se nombró a la Gijón Cup como mejor torneo, al Centro de Perfeccionamiento Técnico (FRPA) mejor evento de formación o difusión de esta disciplina y al colegio Los Robles como mejor centro escolar.

Mención aparte mereció el Ayuntamiento de Avilés, que recibió el galardón a municipio más relevante, por su apoyo al deporte del oval. Onda Cero y el programa "Asturias es Oval" también fueron reconocidos.