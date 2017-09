José Alberto: "El buen inicio nos da tranquilidad"

José Alberto es un hombre feliz. El entrenador del Sporting B tiene a su equipo, un recién ascendido a la división de bronce, tercero, en puestos de promoción de ascenso. Además, uno de los futbolistas del filial, Dani Martín, se ha convertido en el protagonista de la semana por su brillante actuación con el primer equipo ante el Numancia en Copa. El técnico espera mantener esta dinámica positiva mañana, ante el Izarra, que visita Mareo a las 12.00 horas.

"La temporada pasada sabíamos que teníamos que ganar todos los partidos para conseguir el objetivo y supimos mantener los pies en el suelo. Ahora seguimos igual. Seguimos ganando y asumiendo las victorias en este buen inicio con total tranquilidad", subraya José Alberto. El técnico pierde para este partido a Ramón, lateral izquierdo del equipo, que atraviesa problemas de pubalgia. También está pendiente de si Dani Martín participará finalmente en el partido que esta tarde disputa el primer equipo ante el Lorca. De no ser así, mañana será de la partida con el filial. "Me emocioné al verle parar el primer penalti el otro día en El Molinón en Copa", confiesa el técnico, al que no le sorprendió el gran papel del gijonés. "Llevo años viéndole. Sé cómo es", concluye en tono cómplice.