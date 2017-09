Matías, un rival sin rencor

El Real Avilés, por su parte, apura los últimos entrenamientos antes del encuentro ante el Colunga. "Estamos bien, cada día mejor, pero todavía nos falta mucho para poder competir como el equipo que queremos ser", señalaba ayer el entrenador Iván Palacios, tras la sesión de ayer en La Toba.

El conjunto avilesino quiere recuperar la senda de la victoria ante un equipo que no ha puntuado, pero Palacios afirma que no será fácil: "El Colunga es un colista entre comillas, porque tiene gente muy importante para esta categoría. No empezaron bien, pero seguro que va a escalar posiciones enseguida. Tiene muy buen equipo y un buen entrenador".

"Tenemos que utilizar muy buen nuestras armas", sentenció Iván Palacios. Y es que el entrenador blanquiazul quiere a los suyos muy metidos en el partido, como vienen haciendo pese a los resultados. "Tenemos que dar un paso adelante. Va siendo hora de ganar. Estamos compitiendo bien los partidos, no creo que fuéramos inferiores a ninguno de los rivales, pero los resultados no son lo buenos que tendrían que ser", señaló.