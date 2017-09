Palacios: "El Colunga tiene buen equipo"

El exblanquiazul Matías jugará finalmente en el Colunga. El jugador de banda era uno de los pocos miembros de la plantilla del Real Avilés GD, el equipo que formaron los exgestores del club, que todavía no tenía claro su futuro y finalmente, llegó a un acuerdo de rescisión con estos y de contrato con el Colunga, precisamente el rival de los blanquiazules mañana (17.00 horas, Santienes). "Tengo muchas ganas de jugar, de volver a la normalidad, y espero estar ya mañana en el campo", afirmó ayer, después de entrenarse con su nuevo equipo.

Matías, como sus compañeros en la plantilla de los exgestores del club, se quedó en un limbo cuando el consejo de administración del Real Avilés CF, presidido por José María Tejero, asumió de nuevo la gestión del club y confeccionó su propio equipo, que es el que ahora está compitiendo. "Me hubiese gustado seguir en el Avilés y despedirme con otro sabor de boca, pero las cosas son como son", sentenció.

Tras todo lo pasado hasta llegar al Colunga. El jugador, que vistió tres años de blanquiazul, afirma que no le tiene especial inquina a su anterior equipo: "Al contrario, guardo mucho cariño a la afición, a la gente que conocí, a los compañeros que se quedaron y le deseo cosas buenas. Me voy a acordar de la afición. Salieron años buenos y años malos, pero ellos siempre estaban ahí. Les deseo lo mejor", dice. Con la solución en el bolsillo, tampoco hace sangre del problema que hizo que casi se quedara sin equipo: "El club es de Tejero e hizo lo que creyó conveniente. Yo no puedo hacer nada. Lo peor fue para nosotros, pero parece que nos arreglamos, los que pudieron fueron a Cáceres, otros llegaron a un acuerdo con el Avilés y los que no, para el Colunga y tan contentos", explicó el jugador. También afirma que el trato con los gestores ha sido bueno. "No ha sido un acuerdo de rescisión fácil, pero les deseo lo mejor, porque llegaron, hicieron lo que pudieron y siempre cumplieron bien", señaló Matías.

Llega al Colunga de la mano del técnico José Luis Rodríguez, igual que lo hizo en su día en el Avilés, cuando el ahora entrenador era director general de la gestión del club en la época de Golplus. "Estoy muy agradecido al Colunga. Viendo la época que es, con todas las plantillas cerradas, las fichas cubiertas. Me ha dado una buena oportunidad y estoy muy contento", señala el jugador.

El jugador confía en que el Colunga salga de la situación que está, colista tras cinco partidos: "Hay plantilla para estar mucho mejor situados. Mejor que la mala racha nos pase ahora que más adelante".