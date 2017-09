Zidane invoca su flor

Ante todo, mucha calma. Ésta es la consigna que se ha instalado en el seno del vestuario del Real Madrid y que su técnico, Zinedine Zidane, repite como un mantra después de la derrota en el Bernabéu ante el Betis en el descuento (0-1) y los siete puntos que separan a los merengues del Barcelona en la carrera por el título de Liga con solo cinco partidos disputados. Zidane receta calma, pero también tira de ironía para pasar el trago a la espera de que hoy llegue el partido contra el Alavés en Mendizorroza (16.15 horas, beIN). Incluso el galo habla de "su flor", esa que a juicio de unos cuantos le ha permitido ganar muchos encuentros sobre la bocina desde que sustituyó a Benítez en el banquillo blanco.

"Sigo teniendo flor", espetó ayer en su comparecencia ante los medios en la previa del partido ante el Alavés y ante las críticas que le han llovido por las rotaciones, los inocuos cambios que realiza a lo largo de los partidos y la falta de gol del equipo. "Las críticas no me van a cambiar", aseguró. Y prosiguió: "Ahora este año soy el gafe y el pasado tenía flor. La sigo teniendo, no os preocupéis porque sigo en este club a diario, contento y disfrutando de estar aquí. No pienso en gafe ni en momento malo, esto es parte del fútbol, lo bueno es que ya tenemos un partido para cambiar todo rápidamente. Lo vamos a hacer". Zidane mostró una fe ciega en su forma de manejar la plantilla. "Voy a hacer mi trabajo de la misma manera, creo mucho en lo que hago. Las rotaciones no van a cambiar. No son por un jugador de edad avanzada. Nadie puede jugar tantos partidos una temporada. Hace quince años tenías 35 partidos", señaló. Y abundó: "No es solo el físico, sobre todo es mental y nuestros jugadores, que son internacionales, no descansan nunca. Empieza la temporada y hasta el final no paran, salvo unos días en Navidad. Necesitamos el sistema de rotación. Las críticas no me van a cambiar".

Ante el Alavés, donde se verá las caras con su hijo Enzo por primera vez, Zidane tendrá que tirar sí o sí de las rotaciones. Marcelo, que se retiró lesionado ante el Betis, estará un mes de baja ya que sufre una rotura fibrilar en la parte posterior del bíceps de la pierna izquierda. Por su parte, Kroos tiene molestias en una costilla. El parte de bajas se completa con Benzema, Kovacic, Theo y Vallejo. De esta forma, Nacho o Acharaf podrían entrar en el lateral zurdo y Dani Ceballos tener su oportunidad ante un Alavés que se presenta con una víctima propiciatoria para los blancos ya que los de Mendizorroza suman cero puntos, lo han perdido todo y todavía no han marcado un gol. Situación que le costó el cargo a su entrenador, Zubeldía. En cuanto a los siete puntos de desventaja con el Barça, el galo señaló que "no me preocupa. El que piense que la Liga está sentenciada, enhorabuena, pero esto es muy largo".

Di Biasi, nuevo técnico del Alavés. El entrenador italiano Gianni Di Biasi ha sido el elegido para reconducir la situación del Alavés, penúltimo en la Liga, con un acuerdo para lo que resta de temporada y opción a otra más. El preparador de Sarmede ha desempeñado el cargo de seleccionador de Albania los últimos seis años. Todavía no ejercerá el cargo ante el Real Madrid.