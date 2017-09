Duelo para levantar cabeza

El Real Avilés quiere retomar la senda del triunfo. El equipo va tomando forma, cada vez cuenta con más efectivos y quiere dar ya un paso adelante empezando por el partido de hoy en Colunga. El entrenador blanquiazul, Iván Palacios, reconoce que la corta pretemporada que tuvo la plantilla por los problemas extradeportivos del club sigue siendo un lastre, pero también que el equipo avanza, está más equilibrado y tiene que empezar a ganar.

Muestra de ello, son las muchas variantes del once inicial con las que cuenta el técnico para el partido de hoy ante el Colunga. El equipo recupera a los centrales Expósito y Domínguez, que fueron titulares en Tuilla y no pudieron jugar la semana pasada el derbi ante el Marino de Luanco por sanción. Esta situación abre un abanico de posibilidades para el técnico, que colocó a Thomas y Fonso en el centro de zaga la semana pasada. En el centro del campo no tantas. Iván Palacios tendrá que encontrar una solución para el centro del campo, después de que se conociera el alcance de la lesión de Carlinos, que estará cuatro semanas de baja por una rotura de fibras en el bíceps femoral. Además, es duda Santos, que apenas ha podido entrenar durante estos días por una fuerte rozadura en el pie, aunque sí ha entrado en la convocatoria.

Si el partido de hoy fuera en la recta final de la temporada, sería un duelo de necesidades. El Real Avilés no acaba de despegar y ha ganado un partido en las cinco jornadas, mientras que el Colunga ha tenido un inicio de liga nefasto y todavía no ha puntuado. Pese a ello, por plantilla, los dos equipos están llamados a estar en una situación mejor en la tabla y esperan que el choque del Santianes sea un punto de inflexión.

El técnico del Colunga, José Luis Rodríguez, explica que las lesiones les han pasado factura en lo que a resultados se refiere y busca un revulsivo para terminar con la mala racha. A ese impulso que necesita el Colunga puede contribuir hoy Matías. El exblanquiazul podrá estar en el campo después de llegar a un acuerdo de rescisión con los exgestores del Avilés y de contrato con el conjunto colungués.