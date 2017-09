"En Granada me tenían muy visto, necesitaba cambiar"

Después de una temporada frustrante con el Granada, condenado al descenso con mucha anticipación, y de un verano incierto, David Rodríguez Lombán (Avilés, 5 de junio de 1987) volvió a encontrar acomodo en Primera División. La llamada del Eibar permitirá a este defensa central encadenar su quinta temporada en la máxima categoría, después de las dos en el Elche y las dos últimas en el Granada.

- ¿Temió quedarse sin equipo?

-Pasé el verano tranquilo. Después de un año duro en Granada lo que necesitaba era desconectar totalmente. Delegué en gente que trabaja para buscarme equipo. Estaba tranquilo y sabiendo que iba a tener opciones de algo que me gustara. El Eibar mostró bastante interés y llegamos rápido a un acuerdo.

- ¿Cómo fueron los dos años en Granada?

-Es un club inestable y los malo resultados de la temporada pasada complicaron todavía más las cosas. Fue un año largo y difícil. Por eso necesitaba desconectar más que otros años. Veías que gente válida iba saliendo del equipo y eso te afectaba. Tenía mala pinta desde el principio. Es un club que tiene un margen de crecimiento enorme, pero no se tomaron buenas decisiones. Aparte de lo deportivo, recuerdo mi paso por el Granada como algo muy grato.

- ¿Tuvo opciones de seguir?

-Necesitaba un cambio de aire. La gente nos tenía muy vistos a unos cuantos. Así que era bueno para todas las partes que hubiera una renovación de la plantilla.

- En verano hubo rumores de que podría fichar por el Oviedo.

-Fue el club en el que me formé y, después de jugar tantos años en las categorías inferiores, siempre hubo cercanía y un cariño especial. Pero no hubo nunca nada serio para mi vuelta. Posibilidad real no hubo.

- ¿Le gustaría?

-Prefiero no hablar de hipótesis. Lo que sí digo es que el Oviedo es un club serio, que está haciendo bien las cosas. Ahora mismo es un club ejemplar en todo, tanto a nivel institucional como deportivo, en pleno crecimiento. Desde fuera se ve que hay un grupo espectacular, una unión entre club y plantilla. Esa unión es importante para conseguir los objetivos.

- Mendilibar es un entrenador con fama de duro.

-Mendilibar es exigente, pero la información que me llegaba es que es un entrenador justo. Y en el Eibar se ve que el equipo sabe a lo que juega.

- ¿Teme que le cueste lograr la titularidad al no haber realizado la pretemporada?

-Llevo mucho tiempo entrenando por mi cuenta. La adaptación está siendo muy buena y muy rápida, aunque todo requiere un tiempo. La filosofía de este equipo es que jueguen los que se lo merecen. Por lo poco que llevo, aquí se transmite humildad.

- Le costó llegar, pero parece asentado en Primera.

-Todos queremos jugar en Primera División porque la española es una de las mejores ligas del mundo. Pero mi sueño siempre fue ser profesional.

- Con usted serán seis asturianos esta temporada.

-Para una comunidad pequeña como la nuestra creo que está bastante bien.

- Ahora faltan equipos.

-Creo que puede ser una buena temporada para el Oviedo y el Sporting. Ojalá que haya derbi en Primera la próxima temporada.