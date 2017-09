Peter Sagan hace historia en Noruega con su tercer maillot arco iris consecutivo

El eslovaco Peter Sagan ha entrado este domingo en la historia de los Mundiales de Ruta y del ciclismo en general al encadenar en Bergen (Noruega) su tercer maillot arco iris consecutivo, su tercer título mundial seguido tras los de Richmon 2015 y Doha 2016.



Sagan se une así a los grandes campeones que suman tres oros en la prueba en línea de los mundiales, el italiano Alfredo Binda, los belgas Rick Van Steenbergen y Eddy Merckx y el español Oscar Freire, pero el eslovaco con la particularidad de que los ha logrado todos seguidos, lo que hace única su hazaña.





It's @petosagan !!! This is historic!! WHAT A LEGEND ?????? Historic triple! #Bergen2017 pic.twitter.com/saJawOTG2G