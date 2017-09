El Tuilla, a acercarse al liderato

El Tuilla quiere aferrarse a la zona alta y no quiere ceder puntos en su fortín de El Candín. Los de Chuchi reciben a un Condal que no ha tenido un buen inicio de Liga. Los noreñenses acumulan cuatro jornadas sin ganar, sólo vencieron en el duelo inaugural al Llanera por 2-1, y ya no han vuelto a sumar tres puntos en un mismo choque. Los dinamiteros, que están invictos, quieren aprovecharse de la irregularidad del Condal para asentarse en la zona alta y si el Llanes pincha en su visita al Siero asaltar el liderato. Chuchi tiene las bajas de los lesionados Monasterio y Kike Fanjul. El Tuilla formaría con: Gabri; Jaime Serrano, Prendes, Borja Noval, Luis Enrique; Villanueva, Piniella, Álvaro, Fidalgo, Madeira y Cristian.