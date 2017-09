Espinar y Cueto ganan en el HUCA

Tres son las ediciones de 10 kilómetros del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias). Y las tres han sido buenas para Martín Álvarez Espinar (Piloña). No en vano el langreano consiguió ayer, con un tiempo de 32:41, su tercera victoria consecutiva -ha ganado todas sus ediciones- en la carrera que organiza el HUCA y que se disputa en el entorno de la instalación sanitaria. En ella que se estrenó en lo alto del podio femenino con un tiempo de 40:48, la lugonense Patricia Cueto Novella (Universidad), segunda en 2016.

La III Edición de la "Carrehuca" discurrió en Oviedo bajo los parámetros de las carreras anteriores disputadas en calles aledañas al HUCA: abundante participación (más de 600 corredores en la prueba grande) y un calor que pasó factura a más de algún corredor en un circuito de 5 kilómetros al que hay que dar dos vueltas y en el que las cuestas, que tanto abundan en el tramo final, acaban jugando un papel decisivo. Fue el caso esta vez de la lucha por tercera posición en la prueba masculina en la que el tinetense Manuel Berguño, con un tiempo de 33:49, dio caza a Jesús Barros (Toscaf Recta Final), al que aventajó en 20 segundos en la última subida, en la que no pudo con el empuje de un corredor que tiene en su magnífico final uno de sus puntos fuertes.

Sin embargo, las temidas cuestas no influyeron en las primeras posiciones, ya que tanto Martín Álvarez como Patricia Cueto desde la salida y merced a su ritmo lograban una distancia de seguridad que hacía imposible que el resto de competidores pudieran poner en peligro sus triunfos. Un Martín Álvarez más rodado que Cueto, que aún casi de pretemporada pudo administrar convenientemente sus fuerzas ante corredoras como la veterana Merce Menéndez (Toscaf Recta Final), que logró un crono de 42:46 y de Cristina Pérez (Go Fit runners), que fue tercera con un tiempo de 44:43 en una carrera de menos a más en la que superó a Blanca Mar Blanco (47:02). Martín Álvarez no quiso relajarse en el HUCA y se empleó a fondo a fin de conseguir su triplete en una carrera que por su dureza es más apta para corredores todoterreno. Ayer sólo Alfredo Begega (La Cerezal) se atrevió desde el minuto uno a intentar perseguirle. Con tanto derroche, el lavianés a punto estuvo de perder la segunda posición, cuando su ventaja se vio reducida en el tramo final a consecuencia de la lucha por el podio en la que participaban Berguño, Barros y Belver, que fue el cuarto hombre en meta, de un grupo en el que llegaron a figurar Rivero, Moro, Jalón, Mier y Prado. Antes, de 2.100 corredores participaron en una prueba solidaria.