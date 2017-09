Paco: "Es clave creer en nosotros mismos"

Logroño

Paco Fernández, entrenador del Caudal, resumía ayer sentir sobre el partido en Las Gaunas comentando que "para mí es una victoria justa. No sólo es el que llega más, sino el orden defensivo, el trabajo. Hicimos un buen partido y merecido el triunfo". Y en cuanto a las sensaciones de su grupo explicaba que "nuestro sitio, a priori, es defenderse. Va a ser difícil. Más que los puntos es clave creer en nosotros mismos". Se le preguntó por la influencia de la competición copera y respondió: "Creo que la UD Logroñés no ha estado condicionado por la derrota de Copa. Me esperaba este equipo, con llegadas, con mucha gente por dentro. Algo que queríamos hacer era tener el balón y a lo mejor eso no se lo esperaban".