La comarca avilesina forja los metales del Mundial

Los atletas de la comarca avilesina que disputaron el Campeonato del Mundo de biatlón y triathle han tenido un fin de semana para recordar. Fueron cinco los deportivas que representaron a la comarca y un total de seis las medallas que cosecharon en la competición disputada en la localidad gallega de Viveiro, incluidos los dos oros del luanquín Javier Carnero, en máster, y el de la avilesina Paula Herrero, en categoría junior.

Cuatro de los podios llegaron de la mano de Javier Carnero, que sigue engordando su palmarés internacional en el pentathlón moderno (deporte al que pertenecen las disciplinas de biatlón y triathle). "Fueron cuatro competiciones seguidas y en todas estuve en el podio, no le puedo pedir más a la competición. Entrené mucho este verano y es un premio", señalaba ayer el pentatleta. Carnero se hizo con el oro individual en triathle y en el relevo mixto de biatlón junto con la ovetense Natalia Santa Bárbara, con la que también ganó la plata en el relevo de triathle, a lo que hay que sumar otro segundo puesto en biatlón individual. "Además ganamos los dos oros por equipos en biatlón y triathle de máster", comenta el luanquín. También está orgulloso de su hija, María Carnero, que sumó otra medalla individual para la comarca, un bronce en triathle junior. "Estaba lesionada, corrió con la rodilla tocada", señala su padre.

Lo mismo le ocurrió a Paula Herrero, que tuvo una semana difícil por una caída en la competición anterior, pero acabó alzándose con el título junior en el biatlón individual, además de ser la primera mujer en cruzar la meta. "Todavía no me he hecho a la idea de que soy campeona del Mundo, estoy muy orgullosa", señaló ayer. Detrás del título mundial hay mucho trabajo: "Venía de ganar dos años el Campeonato de España y cuando llegué a Viveiro me di cuenta que era un salto muy grande, que había muchísimo nivel así que el premio tiene aún más valor". Además, recuerda la entrada en meta como un momento muy emocionante: "Mis compañeros del club Natación Avilés estaban allí, que vinieron a vernos de sorpresa y, sobre todo, mi entrenador Nacho Díaz. Sin él no tendría esta medalla". Junto con María Carnero y otra atleta gallega, se llevaron además la plata por equipos en el biatlón.

A todo ello hay que sumar el cuarto puesto que logró Herrero con el también avilesino Víctor Díaz en el relevo absoluto de biatlón y el que logró Pablo Ortega con la gijonesa Lorena Álvarez, en la misma prueba pero en cadete. Pablo Ortega además fue cuarto en el biatlón individual de su categoría, lo que demuestra el excelente punto de forma de los avilesinos en esta disciplina.