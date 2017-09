El Langreo busca la final

El Langreo busca esta tarde el pase a la final de la Copa Federación. El equipo recibe al Sporting B y tratará de hacer valer la ventaja cosechada en Mareo hace dos semanas para lograr la clasificación al último partido de este trofeo regional.

El equipo langreano se impuso por la mínima en Mareo en el encuentro disputado hace dos semanas. El tanto de Pelayo Pedrayes, tras una acción a balón parado, dio ventaja al conjunto azulgrana en un duelo donde el guardameta Adrián Torre detuvo un penalti.

De cara a este encuentro Hernán cuenta con las bajas de Dani López y Fran No. Al tener que efectuar una convocatoria con 18 jugadores, el técnico del Langreo recurrirá a Joan, futbolista del filial. Hernán aprovechará este encuentro para dar minutos a los futbolistas menos habituales. Los tres futbolistas cedidos por el Sporting podrán participar en este partido ya que no existe ninguna cláusula en el contrato que impida que tengan minutos antes los suyos. El posible once del Langreo sería el compuesto por Javi Díaz; Ricky, Pelayo, Álvaro Cuello, Cabranes; Urtzi, César; Damián, Omar, Cris Montes y Álvaro García. Como recambios, el entrenador podrá utilizar a Adrián Torre, Castiello, Nacho Calvillo, Cris Montes, Aimar Gulín, Héctor Nespral, Polo y Joan.

El Langreo quiere cerrar el pase a su séptima final de la fase final de Copa Federación en el Siglo XXI. El equipo de Ganzábal solamente ha conseguido hacerse con el título en una ocasión desde entonces, en el año 2008, ante el Marino.