Oli: "Queremos estar en la final de Copa Federación"

El Marino va a por todas en la Copa Federación. El conjunto luanquín juega mañana la vuelta de semifinales en Miramar (16.45 horas) ante el Covadonga, después de empatar 2-2 ante los ovetenses. "Ahora estamos centrados en el partido de Copa Federación. Queremos estar en la final para poner el broche al trabajo que hicieron durante el verano y en el partido de ida. Los jugadores están ilusionados con jugar la final", explicó ayer el entrenador del Marino, Oli, tras la sesión de trabajo. La premisa para llevarse la eliminatoria y jugar por el título está claro "hacer un partido serio". "Siempre digo que lo mejor para preparar el partido es ganar el anterior y en eso estamos. Luego ya pensaremos en la liga", añadió Oli.

"También queremos quitarnos un poco de encima el partido contra el Gijón Industrial. Queremos hacer un buen partido en casa y quitarnos el mal sabor de boca", sentenció el técnico. Y es que el domingo, en liga, el equipo no hizo su mejor partido, "no estuvo a gusto con el balón", en Miramar, pese a ganar 1-0. "Seguimos en la dinámica de ganar y, en un mal día, conseguimos con esfuerzo y oficio sacar el partido adelante. En febrero nadie se acordará de cómo llegaron estos puntos y hemos demostrado que tenemos jugadores que pueden competir cuando no están en su mejor día", señaló el entrenador marinista.

La cabeza de la tabla está apretada, con un Llanes con quince puntos y otros tres equipos, entre ellos el Marino, con catorce. "Ya lo sabíamos a principio de temporada, que habría seis o siete equipos peleando arriba, con un potencial parecido. A todos nos cuesta ganar y cada tres puntos pueden ser vitales", explicó Oli. Con todo, el partido del Condal del próximo domingo (Alejandro Ortea, 11.45 horas), queda lejos, antes toca ganar en casa ante el Covadonga.