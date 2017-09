Thaylor: "Es una pena que la afición no nos vea jugar fuera"

"Hacía tiempo que no disfrutaba tanto en un campo de fútbol". De un modo tan categórico se mostraba Thaylor Lubazandío tras estrenarse como titular el pasado domingo con la elástica del Caudal en el duelo que los mierenses disputaron y ganaron en Las Gaunas contra el Logroñés. El extremo fue de la partida dejando atrás un año complicado como fue el pasado tras dos cesiones en el Real Unión y al propio conjunto riojano.

"Lo cierto es que tenía muchas ganas de volver a disfrutar jugando porque la pasada temporada fue muy complicada para mí y el domingo creo que nos lo pasamos francamente bien porque hicimos un gran partido", explicó Thaylor, quien no oculta que "tenía muchas ganas de hacerlo bien ante el Logroñés y creo que estuve bien hasta que me aguantó la gasolina pues aún no estoy a tope". El extremo destaca el buen juego del Caudal en Las Gaunas "donde tuvimos mucho tiempo el balón y fuimos mucho mejores". Eso sí confesó que "es una pena que nuestra afición no pueda ver cómo jugamos fuera porque en nuestro campo nos toca hacer lo que podemos ante el mal estado del sintético". Esta es una lacra para un Caudal que lleva lamentando tiempo el mal estado del césped "al que no nos queda otra que adaptarnos", sentencia.