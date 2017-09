El grupo Ambiental no descarta comprar el Avilés

Los mexicanos Anuar y Javier Torres, del grupo Ambiental dedicado a la construcción y la gestión de hoteles, comenzaron ayer su visita a Avilés para sopesar su inversión en el club blanquiazul y las primeras sensaciones son buenas. "Estamos pendientes de 'platicar' para llegar a un acuerdo, porque tenemos bastante interés en invertir", señaló Anuar Torres, mientras seguía junto a su hermano y José Ramón Cañedo, adjunto de asuntos económicos del Real Avilés, el entrenamiento del primer equipo en La Toba. Los empresarios latinoamericanos no quisieron dar por hecha la inversión hasta hablar con el presidente del club, José María Tejero, pero insisten en que están muy interesados en formar parte del proyecto blanquiazul, hasta el punto de plantearse hasta la compra de la entidad. "Nuestro interés es inyectar una inversión e impulsar el equipo, tal y como está, pero podría ser que compremos. Adentrando un poco más al tema y conociendo un poco más, podría darse la posibilidad", explicó Javier Torres.

El Real Avilés busca inversores que inyecten dinero en el club para poder sacar adelante el proyecto creado tras rescindir el contrato que firmó la temporada pasada con otro grupo inversor mexicano encabezado por Álvaro López para que gestionara el club. La rescisión está todavía en los juzgados, pero el club ya ha movido ficha de todas formas, y Cañedo explicó el lunes que está en conversaciones con tres empresas mexicanas para conseguir apoyo económico. El grupo Ambiental es la primera de ellas que pasa por Avilés para intentar cerrar el acuerdo.

Los dos mexicanos no tienen prevista su fecha de regreso a su país, pero esperan poder cerrar la visita durante el fin de semana. "Tenemos previstas dos reuniones con José María Tejero -hoy y mañana- y creemos que ya habremos terminado por aquí. Podemos irnos con todo ya cerrado, porque es a lo que venimos", señaló Anuar Torres.

Los hermanos Torres ven negocio en el Avilés por dos razones: por un lado, quieren abrirse camino en el mercado español y, por otro, introducirse en el del fútbol. Los mexicanos explicaron que son los propietarios de las empresas del grupo Ambiental. Mientras Anuar se encarga de la sección del grupo dedicada a la construcción, Javier Torres se encarga de la de hotelería. "Ahora, a través de lo que nos ha explicado Cañedo, ha nacido nuestro interés por el fútbol", señaló Javier Torres, que añade que sabe que es un negocio "difícil", pero que le ve "mucho futuro". "El club nos ha llamado la atención, queremos hacer algo en España y probablemente este proyecto sea el inicio", sentenció Anuar Torres. Con todo, afirman que en México tienen relaciones con gente que sí se ha dedicado a la inversión en fútbol.

Los hermanos Torres llegaron el martes por la noche a Asturias y ayer se pusieron manos a la obra para conseguir toda la información posible del club y de la ciudad. Tras visitar al equipo en La Toba por la mañana, los mexicanos estuvieron en el Suárez Puerta por la tarde y luego pasearon por la ciudad. Esta noche hablarán por primera vez con Tejero en una cena y mañana será la reunión oficial durante el día. El resto del tiempo, seguirán conociendo Avilés, pero también otros puntos de la región pensando en otras posibles inversiones.

Tejero no descarta ninguna posibilidad. Al contrario que José Ramón Cañedo, que afirmó al anunciar las negociaciones con los inversores que no se cedería la gestión del club a ninguno de ellos, el presidente del Avilés, José María Tejero, no descarta la posibilidad de hacerlo, aunque ayer afirmó que por el momento no hay ninguna negociación abierta avanza por ese camino. Tampoco se cierra a vender, "si llega alguien con el dinero y el aval necesario, pero por el momento no ha pasado". El presidente afirma que hay más frentes abiertos además del de México.