Arranca el camino a la ACB

El Unión Financiera Baloncesto Oviedo inicia hoy el camino al sueño de la ACB en Logroño, donde abre la competición de la LEB Oro enfrentándose al CB Clavijo (20.45 horas), equipo que dirige el asturiano Jenaro Díaz, ayudante de Scariolo en la selección nacional que alcanzó el bronce en el pasado Eurobasket. Después de una temporada de éxito, con la Copa Princesa en las vitrinas y unos play-off saldados con buena nota, después de una pretemporada con siete amistosos, los ovetenses afrontan este curso con un equipo renovado e ilusionado y como uno de los equipos favoritos. Pumarín volverá a ser un referente del baloncesto en una ciudad, Oviedo, cada vez más enganchada al conjunto de Carles Marco.

El duelo de hoy será complicado. En el Palacio de los Deportes de La Rioja habita un equipo casi nuevo, con su capitán Carles Bravo como referencia y con un experto en el banquillo, Jenaro Díaz. A Bravo se le han unido en las filas riojanas hasta cinco jugadores con pasado LEB, entre los que destacan el ex jugador del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, Carlos Martínez, Juan Cabot (ex TAU Castelló) o Erik Quintela (ex Cambados). Todos ellos se incorporaron al CB Clavijo con el objetivo de aumentar su número de minutos y esta temporada es una buena oportunidad para ellos. A esta nómina de nombres, hay que añadir a los habituales extranjeros, en lo que esta será su primera experiencia en LEB Oro. El escolta Tre Coggins está llamado a ser la referencia ofensiva de los suyos, debido a su carácter anotador. Por último, es conveniente destacar a jugadores como Kevin Olekaibe o William Gutenius cuyos números universitarios hacen indicar su buena proyección.

Marco, no obstante, imagina un partido en el que los ovetenses lleven el peso, aunque reconoce que la primera jornada siempre pesa. "Como todos los equipos nos falta algo de rodaje. Hemos ido incorporando jugadores nuevos, pero todo lo que falta por un lado lo ganamos con la ilusión que tenemos y las ganas de hacer las cosas", señaló ayer el técnico, que cuenta con toda la plantilla disponible y que se lleva al canterano Alonso Meana.

Marco valora así al rival de esta tarde. "Tendrán las mismas ganas y la misma ilusión que nosotros, además juegan en casa. Es un equipo con muchos jugadores nuevos que no conocemos porque no han jugado en esta liga. Nos vamos a encontrar al mejor rival posible con el handicap de que no los conocemos más allá de lo que han ido haciendo en la pretemporada. Tienen muchos jugadores con capacidad de anotación y un gran uno contra uno", finalizó el entrenador catalán.