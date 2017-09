Damián apuesta por ganar el doblete

El Unión Popular de Langreo logró clasificarse para la que será su séptima final regional de Copa Federación del siglo XXI. Los azulgranas hicieron valer el 0-1 logrado en el encuentro de ida jugado en Mareo para superar al Sporting B en las semifinales. Esto fue gracias a un tanto de Damián, quien neutralizó el que había anotado Berto González y que hubiera llevado la eliminatoria a la prórroga para celebración de los azulgranas.

El extremo del Langreo no podía evitar su alegría: "Tenemos mucha ilusión por lograr este título y creo que hemos hecho dos grandes partidos contra un rival de la entidad del Sporting B, un equipo que lo está haciendo muy bien en Segunda B y que cuenta con jugadores de mucha calidad".

El turonés jugará la que será su primera final copera, ya que en su etapa en el Caudal de Mieres se había clasificado en dos ocasiones para las semifinales, pero en ambos casos el Tuilla fue el que les apeó del encuentro decisivo. "Será mi primera final y por eso me hace tanta ilusión pero también porque somos conscientes de que contamos con un buen equipo que quiere competir cada semana y en todas las competiciones", destacó Damián.

El extremo zurdo no ocultó los pequeños problemas que está teniendo su equipo en este inicio de competición pero ve al Langreo con potencial para luchar por todo. "Es verdad que hemos sufrido al principio con empates ante el Ceares, Covadonga y Oviedo B pero vemos a ir a más. El club ha conformado una plantilla muy competitiva con casi dos jugadores por puesto", dijo, y apostó por el doblete: "Confío en que lucharemos por ganar la Liga, la Copa y por el ascenso que es lo que todos deseamos en el Langreo y por lo que luchamos cada día", resaltó el turonés. Precisamente esta calidad del plantel azulgrana hace que Damián no esté teniendo el protagonista que deseaba. El ex del Caudal reconoció que "a todos nos gusta ser titulares cada semana pero contamos con una plantilla profunda y muy buena que dificulta entrar en el once pero eso es bueno pues hace que debamos estar a tope cada partido. Sólo pienso en trabajar duro cada entrenamiento para complicarle la decisión a Hernán".

El Langreo disputará su séptima final de la fase final de Copa Federación en el Siglo XXI. El equipo de Ganzábal solamente ha conseguido hacerse con el título en una ocasión desde entonces, en el año 2008, ante el Marino. Los azulgranas han disputado las finales de 2014 ante Sporting B, 2011 y 2007 contra el Tuilla, 2010 frente al Candás y 2001 contra el Avilés en las que salieron derrotados logrando sólo hacerse con el título en 2008 cuando se impusieron en el Vega de Anzo de Grado al Marino (1-0).