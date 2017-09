El Basket Mar debuta ante el Hijolusa León

El Tresa Basket Mar debuta a las 19.30 horas de hoy en la Liga Femenina 2. Lo hará en la cancha del Patatas Hijolusa de León, nombre deportivo del Club Aros, uno de los equipos más fuertes de la categoría y serio candidato a luchar por el ascenso. No será pues un inicio fácil ya que además el conjunto gijonés está en plena construcción y el entrenador, Alberto Fernández, no podrá contar con la pívot Claudia Calvelo, que por motivos personales no podrá estar en este encuentro. Además tiene la duda sobre el estado físico de Laura.

La paulatina incorporación de las jugadoras nuevas ha motivado también que no hayan podido realizar todos los entrenamientos que hubieran querido con la plantilla al completo. Físicamente están bien, pero hay un déficit de conjunción.

Sin embargo, Alberto está satisfecho de la evolución que está teniendo el equipo y está seguro de que irá a más a medida que vaya transcurriendo la temporada. El objetivo es la permanencia en la categoría, la segunda del baloncesto femenino nacional y en la que juega por primera vez un equipo gijonés.

El rival de las gijonesas tampoco está al completo ya que todavía no ha llegado la dominicana Yamile Rodríguez e incluso esta misma semana cerró su último fichaje, Cristina Hernández, exjugadora del Oviedo. El equipo leonés cuenta con varias jugadoras de la cantera, como Andrea Alcántara, Itaso Conde, Enma Flórez, Marta Canella y Marina Fernández. Son un equipo más joven que el de la pasada temporada, en la que jugó el play-off de ascenso, pero con jugadoras de gran calidad.