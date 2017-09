Una idea de continuidad

El buen partido del pasado domingo en Las Gaunas podría tener continuidad. Paco Fernández, entrenador del Caudal Deportivo, podría apostar por el mismo once que la pasada jornada logró un más que meritorio triunfo por 1-2 ante el Logroñés en el coliseo riojano para la visita de mañana, a las cinco de la tarde, de la Real Sociedad B.

El técnico caudalista cuenta con las bajas seguras de Sergio Prendes y de Pacheco. Dos jugadores que arrastran molestias físicas y que ya se perdieron la visita a Las Gaunas de la pasada jornada. Ambos aún no están restablecidos y siguen sin poder incorporarse al grupo en los entrenamientos. Estas dos ausencias unidas al triunfo logrado en tierras riojanas hacen que el ovetense medite dar continuidad al once del pasado domingo.

Paco revolucionó el equipo en Las Gaunas al no emplear el habitual trivote en el centro del campo sino que empleó un once más ofensivo para la visita al Logroñés. En Las Gaunas empleó un equipo con hasta cuatro jugadores ofensivos como eran Thaylor, Iker Alegre, Javi Sánchez y Javi Camochu además de un centrocampista con llegada como es un Borja Prieto quien además fue el autor del primer tanto. Un equipo sorprendente pues junto a estos ubicó en la medular a Adrián Llano para sostener el centro del campo y una defensa integrada por Cristian y Armando Invernón en los laterales y Calahorro y Catú en el eje de la zaga además de Rabanillo como portero. Un once que logró ser protagonista en Las Gaunas para sellar un triunfo de prestigio con el equipo más ofensivo de la campaña. Un equipo en el que destacó la presencia por primera vez en la temporada de Thaylor de inicio.

Este equipo podría ser el que emplee Paco Fernández para tratar de sumar el tercer triunfo de la campaña y el segundo seguido. Eso sí el rival no es para nada sencillo pues se trata del representante de una de las mejores canteras de España como es la Real Sociedad B. El filial blanquiazul no está realizando un gran inicio de Liga al sumar nueve puntos, un más que los mierenses. Eso sí acumulan dos victorias en las tres últimas jornadas con triunfos ante Barakaldo (3-1) y Amorebieta (2-3) además de perder la pasada jornada en Zubieta por 0-1 con el Burgos. El cuadro "txuri urdin" es todo un vivero del primer equipo y este curso ya se ha estrenado el lateral diestro Andoni Gorosabel.

Por otro lado, el Caudal ya sabe el horario de la octava jornada. Los de Paco se medirán al Real Unión el próximo domingo 8 de octubre a las cinco de la tarde en el Stadium Gal.