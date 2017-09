La inversión mexicana en el Avilés puede subir de 150.000 euros al año

La segunda reunión entre el grupo mexicano Ambiental y el Real Avilés ha sido muy fructífera. El encuentro de ayer no contó con la presencia del presidente del club, José María Tejero, y en nombre del Real Avilés estuvo José Ramón Cañedo, asesor del presidente en asuntos económicos, que conversó durante la tarde con Javier y Anuar Torres para ir acotando el acuerdo por el que los empresarios mexicanos invertirían en el proyecto del club blanquiazul. Las sensaciones de la primera reunión se confirmaron y desde el club ya dan por hecho que habrá inversión, pero además, en mejores condiciones de lo que se esperaba en un primer momento. De haber acuerdo, será por al menos 150.000 euros anuales, algo que permitirá gran parte de la campaña, aunque esa es la cifra mínima. "Se trata de una inversión fuerte. La idea es que, si logramos cerrar el acuerdo, sean los patrocinadores fuertes del equipo", sentenció Cañedo. Y es que, en un primer momento, antes de la llegada a Avilés de los hermanos Torres, Cañedo habló de contar con varios inversores para hacer frente al proyecto que han creado este verano, tras la rescisión del contrato con los que eran gestores del club la temporada pasada, IQ Finanzas.

Cañedo explicaba entonces que se contaría con varias microinversiones y que se mantenía contacto con otras dos empresas mexicanas, Mundo Financiero y otra relacionada con el fútbol en el país azteca. Esas otras inversiones, ahora, no se descartan, pero de cerrarse el acuerdo con el grupo Ambiental, ya no serían tan necesarias. "No cerramos la puerta a nada, pero ya sería para mejorar el proyecto, que bienvenido sea", sostiene Cañedo. Y es que el club estima que para luchar por llevar al primer equipo a Segunda B, se debería invertir un mínimo de 200.000 euros.

La posibilidad de cerrar este acuerdo da cierta tranquilidad en el club, que ha tenido que realizar el proyecto en tiempo récord y que necesita apoyo económico para sacarlo adelante. Sin embargo, no será hasta la próxima semana cuando llegue la tranquilidad completa. "Aun quedan bastantes cosas por hablar", señaló el asesor de asuntos económicos del club. Los mexicanos tenían previsto coger un avión esta mañana hacia Roma, donde tienen que atender unos compromisos, y se espera que regresen a Avilés el próximo miércoles, para continuar con las negociaciones y tratar de cerrar el convenio.

Parece que el club ha sabido atraer la atención de los dos empresarios del grupo Ambiental, que hasta ahora se dedicaba a la construcción y la hotelería, y que se abrirá, si todo sale bien, al mundo del fútbol a través del Real Avilés.

Sin embargo, uno de los alicientes que ha llevado a Ambiental a fijarse en el proyecto es la posibilidad de invertir en negocios del tipo inmobiliario, más acordes con lo que los hermanos Torres conocen. Con todo, ambos explicaron que conocen a gente de fútbol, que les puede ayudar en su inclusión en este mundo, y que es un negocio "muy interesante y con futuro", además sería su primer acuerdo en España.

La próxima semana seguirán las conversaciones, pero tanto el club como los empresarios mexicanos esperan que no se alarguen mucho más, por lo que podría haber acuerdo entre el miércoles y el jueves, según aseguran las partes. "Mantendremos el contacto estos días", comentó el asesor de asuntos económicos. Desde su llegada, en la noche del martes, los hermanos Torres han visitado las diferentes instalaciones donde trabaja el club avilesino, además de otros puntos del Principado y estos días reflexionarán más a fondo la oferta, mientras atienden otros intereses en Europa.