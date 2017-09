Sufrir para ganar

Logroño

Ningún primer partido es fácil y sino que se lo digan al Unión Financiera Baloncesto Oviedo. El equipo de Carles Marco sufrió en Logroño para sacar una valiosa victoria ante el CB Clavijo de Jenaro Díaz. Los asturianos no tuvieron su mejor partido, pero supieron controlar mejor las últimas posesiones y aprovechar las ventajas obtenidas anteriormente. Los hombres de Jenaro Díaz no bajaron los brazos en ningún momento y pusieron contra las cuerdas al OCB. Tras sumar la primera victoria de la temporada, el equipo asturiano piensa ya en el próximo encuentro liguero donde se medirá al Sammic Hostelería en el estreno de Pumarín esta temporada.

No tardó en arrancar un Unión Financiera Baloncesto Oviedo, con las ideas muy claras y sabiendo aprovechar bien sus ventajas. Oliver Arteaga centraba toda la atención de la defensa riojana, pero eso no le impidió marcar su dominio en el poste bajo. El pívot sumaba a los tres minutos de juego cinco puntos. Ninguno de los dos equipos estaban acertados en el arranque y sus ataques eran más bien espesos, con poco movimiento de balón y con los jugadores muy estáticos. A los cinco minutos del primer cuarto, 4-9 para el OCB. Sin embargo, no tardo en encontrar el ritmo un CB Clavijo, bien plantado sobre el parqué, al que los bloqueos indirectos le estaban concediendo tiros librados. A falta de 2,20, Carles Bravo anotaba de tres para empatar el partido, 13-13. Posteriormente, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo anotó un parcial de 10-2 a su favor lo que provocó la diferencia de +8 en el primer cuarto.

El partido parecía cambiar su ritmo en un segundo cuarto, donde los locales fueron más fluidos. Un excelente pick and roll de Juan Cabot provocó el tiempo muerto de un Carles Marco. Las numerosas pérdidas de balón del Unión Financiera Baloncesto Oviedo provocaron que el los riojanos se pusieran por delante en el marcador, pero Víctor Pérez y Santana nivelaban el partido. Al descanso, igualdad (38-38).

El equipo ovetense volvió tras el descanso con una marcha más. A falta de 6 minutos y 12 segundos, el resultado era de 41-46 para el conjunto asturiano tras un triple de Romaric Belemene que ya sumaba dos. A pesar de todo, ninguno de los dos equipos era capaz de desengancharse en el marcador. La igualdad se mantuvo hasta que finalizó el tercer cuarto: 54-57 y todo abierto.

Drew Maynard estrenaba el último cuarto con un 2+1 tras atacar el 1c1 en la transición ofensiva. Los ovetenses estaban encontrando en el norteamericano un seguro ofensivo. Sin embargo, los locales no se iba a echar atrás enganchados a Tre Coggins. A falta de 5,35 para el final, la igualdad era máxima y la tensión flotaba en el ambiente. Un triple de Fran Cárdenas y posteriormente un gancho de Oliver Arteaga provocaban el tiempo muerto de Jenaro Díaz. Los asturianos mandaban 67-72 en el marcador.

Dos tiros libres anotados por Davis Geks ponían las cosas de cara para un Unión Financiera Baloncesto Oviedo a menos de dos minutos para el final. El equipo riojano se mostró precipitado en sus tiros y poco eficaz en ataque en estas últimas posesiones. Pese a dos triples consecutivos anotados por Erik Quintela, el equipo de Carles Marco supo mantener la calma e ir sacando puntos desde la línea del 4,75. Víctor Pérez fue clave desde la línea de tiros libres en los últimos ataques, donde no erró ninguno de sus tiros. Al final, 80-84 para el OCB, que supo sufrir para ganar e iniciar con éxito la temporada. Arteaga fue el jugador más valioso del los ovetenses.