Toni Fidalgo, sondeado para sustituir a Villar en la Federación

El periodista avilesino Toni Fidalgo, expresidente del Real Oviedo, podría ser candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y sustituir Ángel María Villar, inhabilitado por presunta corrupción. La propuesta surge de algunas federaciones territoriales, que le consideran como la persona idónea para ocupar el cargo por, entre otras cosas, su buena relación con la Liga de Fútbol Profesional. Además de ejercer su profesión de periodista, Fidalgo accedió posteriormente a cargos ejecutivos de fútbol, entre los que destacan la secretaría general y presidencia adjunta de la Liga de Fútbol Profesional y la presidencia del Real Oviedo en dos etapas.

Consultado ayer por LA NUEVA ESPAÑA sobre esta posibilidad, el avilesino señaló que "todo hace indicar que buscan una persona de consenso, pero con estas características pienso que hay muchos. Y con ambiciones para presidir la Federación Española de Fútbol, también. Lo primero depende de mi y en lo segundo no estoy. Ni he estado nunca". Preguntado por sus deseos de volver al fútbol ocupó la presidencia del Real Oviedo hasta setiembre de 2013, su último cargo- Toni Fidalgo dijo que "llevo un tiempo alejado del fútbol y si esto tuviera alguna consistencia, debería valorarlo debidamente. Mi tendencia ahora, después de toda una vida en este mundo, si contabilizo mi etapa como futbolista, es ver el fútbol con un razonable distanciamiento".

- ¿Y si la propuesta es seria?

-Yo creo que aparecerán candidatos. Muchos y mejores. Y seguro que con mayor disposición. Además, si no termina por encontrarse una figura de consenso, el proceso electoral será desagradable y esa posibilidad me retrae. Yo no estoy en eso. Por otro lado, ya he comentado que desconozco que soporte y consistencia tiene esta posibilidad. Así que lo adecuado es dejar que discurran los acontecimientos y que la Federación encuentro el camino adecuado", valoró.

El reemplazo para el relevo de Villar aún no está claro. Él se niega a dimitir pese a las peticiones que le hicieron sus más estrechos colaboradores. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes estudiará la próxima semana la situación en este organismo. Si Villar se mantiene en su postura, el día 22 de noviembre, cuando se cumplirán seis meses de su última reelección, que exige la normativa, se le podrá presentar una moción de censura. Es en ese momento cuando se podría buscar un candidato de consenso que podría ser Toni Fidalgo.