El Toscaf quiere seguir con la buena racha en el primer derbi de la campaña

El Toscaf Atlética no quiere frenar el buen inicio liguero en Primera Nacional que ha tenido, con dos victorias en otros tantos partidos, y hoy buscará el tercero en el primer derbi asturiano de la temporada. El conjunto avilesino se enfrenta en casa al Procoaf Gijón (18.00 horas, polideportivo de La Magdalena). "Los partidos entre asturianos siempre son especiales, nos conocemos bien y parece que te juegas algo más que los puntos", señaló ayer el entrenador del Toscaf, Juan Muñiz, que no sabrá hasta poco antes del partido si puede contar con Moncho, que es duda por unas molestias en el hombro. "El partido de la semana pasada en Valladolid fue muy bueno, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando, porque todavía no estamos al cien por cien", añadió Muñiz.