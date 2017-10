"No habrá problema con Cristiano"

Zinedine Zidane, técnico del Rel Madrid, intentó centrarse en lo deportivo y mantenerse al margen del mensaje lanzado por Cristiano Ronaldo al presidente Florentino Pérez para una nueva renovación, pero admitió que cree que "no habrá problema" para llegar a un acuerdo para que el portugués siga vestido de blanco.

"Veo bien a Cristiano. La sensación se ve en el campo y es lo que más le interesa: jugar y marcar goles. Yo no me voy a meter en eso porque es una discusión entre el club y el futbolista, y se va a quedar como siempre, muy bien", opinó el francés. "No habrá ningún problema entre él y el club, estoy convencido. Lo más importante para él es jugar y estar en el campo", añadió Zidane con la intención de zanjar el debate.