Intratable Benkert

Youssef Benkert (Gijón Atletismo), que repitió la victoria de 2016 con un tiempo de 20:46 y Laura Alvarez Bedia (Academia Civil), con un crono de 24:54, se impusieron ayer en la Carrera popular del Jurásico, prueba que organiza el Colunga Atletismo. La Lastres-Colunga (6.700 metros) no hay duda de que es una clásica del calendario de carreras de otoño ya con sus 15 ediciones, pero no hay nada de otoñal en las prestaciones físicas de Benkert, que más bien está en pleno florecimiento primaveral. Benkert es una promesa del atletismo asturiano cuyo objetivo a medio plazo es no hacer bueno el nombre de la categoría en que milita con 21 años recién cumplidos, mientras que la versátil Laura García.

La carrera del Jurásico es una prueba atractiva para todo corredor y apta para principiantes por su kilometraje asequible si hablamos de distancia a recorrer. Ayer se dieron cita cerca de 600 corredores . Otra historia es disputar la carrera con garantías de victoria, porque la prueba tiene su truco. Es de esas carreras que se tiene más que perder que ganar sino se conocen donde están esa trampas en forma de repechos finales que tanto te pueden frenar como avanzar en posiciones, por no hablar de que los primeros kilómetros son muy veloces merced a la pendiente favorable que lleva de Lastres a la playa de la Griega. Ayer, Benkert aprovechó ya este terreno para irse en el kilómetro 1,5 de su compañero de entrenamiento y club Raul Bengoa, que fue segundo a casi medio minuto, y al que las piernas no le respondieron tan bien como hubiera deseado . Y es que Benkert estaba intratable. Pelayo Fernández (Ribadesella), que no suele perder carrera popular, completaba el podio. Tras ellos, un grupo de corredores como Juanjo Quintana, Germán Fernández, Arturo Prieto, Pablo Camino y Jorge Cossío daban lustre a la carrera

En categoría femenina, Laura Álvarez Bedia se imponía por 22 segundos a Isabel Maujo (Nava). Maujo lograba doblegar por 4 segundos a la gijonesa Marta García Casavieja, que completaba el podio. Susana González se imponía en la clasificación W40. En posiciones destacadas terminaban atletas del Ribadesella como Silvia García, Marta Lorenza y la veterana Eva Braña volvió a reaparecer tras una larga lesión.