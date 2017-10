El Llano 2000 gana al colista (2-1)

El Llano 2.000 no solo mantiene su imbatibilidad en la categoría, sino que además logró sumar un nuevo triunfo al superar por 2-1 al Racing Club Villalbés. El conjunto gijonés se adelantó por medio de Carlinos y puso más tierra de por medio con el segundo tanto. El colista de la categoría redujo las distancias, pero no pudo hacer nada para evitar un nuevo triunfo del Llano 2000, que marcha cuarto a la espera del resto de la jornada, al sumar once puntos. D. B.