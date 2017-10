"Tenemos que salir al partido con confianza"

Germán Fassani es una de las caras nuevas del Lealtad esta temporada. Nacido en Montevideo (Uruguay) hace 24 años, quedó máximo goleador de Tercera el año pasado en el Condal. Este curso, el equipo de Villaviciosa lo recuperó para la Segunda B.

- Vuelve a la categoría después de un gran rendimiento en Tercera División.

-Conseguir un buen rendimiento en el día a día en Tercera es difícil por infinidad de adversidades. Incluso cuando se consigue, muchas veces los equipos no apuestan por gente de una categoría inferior. Esto hace que valore aún más está oportunidad que se me está dando.

- El Lealtad es un buena opción para disfrutar de la categoría?

-Sí, sin ninguna duda, es un club muy cercano, en donde todas las personas que forman parte de él lo dan todo por el Lealtad. Además, hay muy buenos jugadores y lo más importante para conseguir resultados es un gran vestuario, muy unido y en donde es muy fácil sentirse a gusto. Todo eso aquí ocurre.

- ¿Ha notado mucho las diferencia de cambiar de categoría?

-Sí, sobre todo físicamente. Ahora estoy adaptándome y trabajando para conseguir tener un mejor rendimiento individual con el objetivo de ayudar al equipo.

- ¿Cómo un futbolista nacido en Uruguay acaba jugando en Villaviciosa?

-Por las vueltas que da la vida. Cuando tenía casi 15 años mi familia decidió venir a vivir a Asturias. Aquí es donde he vivido casi toda mi etapa en España.

- ¿Cuáles son sus objetivos como futbolista?

-Me gusta ponerme objetivos a corto plazo, dentro de una temporada hay muchos momentos, los cuales debes superar mejorando paso a paso, siempre con el objetivo final de crecer como futbolista.

- A pesar de su corta edad ha pasado por muchos clubes como el Condal, Avilés, Gijón Industrial, Sporting B, Navarro, Villarreal, incluso el River Plate. Tendrá un sinfín de anécdotas entre tantos equipos. ¿Alguna que le haya marcado?

-Al segundo día de llegar a Villarreal, estaba a la entrada de la ciudad deportiva donde vivía esperando a mi padre y mientras esperaba llegó Pires, me saludó y en lugar de entrar se paró y se puso a hablar conmigo. Yo no podía creer que un campeón del mundo, sin conocerme, viniese a hablarme como si fuéramos amigos de toda la vida. Todavía tengo unas botas suyas guardadas como un trofeo. Las usé durante un año a pesar de que no eran de mi número y casi ni me entraban.

- Hoy llega el Logroñés. ¿Cómo ve el partido?

-Sabemos que todos los partidos van a ser complicados, tenemos que hacernos fuertes en casa y para ello tenemos que creer en nuestras posibilidades para quedarnos con los tres puntos. Venimos de un empate muy trabajado por el equipo y eso puede ayudarnos a afrontar el partido. Tenemos que salir con confianza.

- ¿Un deseo y un mensaje para la afición?

El deseo principal está temporada es que consigamos los objetivos deportivos q tenemos a la afición primero agradecer el apoyo que estamos teniendo, y también que sepan que influyen en los partidos y les necesitamos.