No más tropiezos

"Hay que dar un paso adelante. Tenemos que ir partido a partido, porque creo que ha sido el error del Avilés en los últimos años, intentar objetivos a largo plazo. Ahora tenemos que afrontar el partido del Lugones y cuando acabe pensar en el siguiente", señalaba ayer el entrenador del Real Avilés. El equipo visita Santa Bárbara con la intención de romper la racha de tres derrotas consecutivas y sobre todo, mejorar la imagen del partido ante el Colunga (3-0), que para el entrenador, Iván Palacios, tiene que significar un antes y un después.

Las dificultades del equipo al inicio de la temporada y la racha de resultados negativos, hacen que el Avilés parezca ahora una "pera en dulce", para los rivales, pero el técnico afirma que el partido ante el Colunga tiene que ser una excepción. "El Lugones pensará que es una buena ocasión para ganarnos y el campo es complicado, frío, pero nosotros nos vamos a sobreponer a todo eso, porque sabemos que necesitamos ganar", sentenció. Y es que el entrenador cuenta con que los suyos vuelvan a sacar la garra competitiva de anteriores encuentros.

El once inicial no variará mucho respecto al que jugó el domingo en Colunga. "Quiero darle a los jugadores la oportunidad de demostrar los futbolistas que en realidad son, no los que fueron el domingo", afirmó el entrenador. Para el encuentro, además de las bajas ya conocidas de Carlinos y Adri, a la que se unió Alexis, que ya no está en el equipo, hay que añadir también la duda de Pablo Tineo, con una sobrecarga en el sóleo.

Así, el técnico podría jugar, como ya lo hizo en Colunga, con Lucas en la portería; Menéndez, Fonso, Expósito y Vázquez, en defensa; Adama y Chus, en el centro del campo; Nuño y Coutado en las bandas, con Pablo Tineo en punta. Si finalmente el delantero no pudiera jugar, Nuño ocuparía su puesto y entraría Anselm.

El Atlético Lugones, por su parte, solo ha podido ganar un partido hasta el momento y fue precisamente ante el Colunga. Para el choque de hoy, el técnico Marcos Pool no podrá contar con Yoni, por lesión.

El técnico del Real Avilés se refirió también a la marcha del canario Alexis, cuyo contrato rescindió el club: "Alexis es un muy buen jugador, muy joven todavía, que lo que necesita es jugar y la suya -la banda- es una de las posiciones que mejor cubiertas tenemos. No va a tener problema para encontrar equipo cerca de su casa". Además, quiso señalar que el jugador "ha dado todo" en el tiempo en el que ha estado en el club y "si continúa su progresión, en dos o tres años va a ser un jugador muy interesante".