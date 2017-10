El Vetusta quiere mantener el muro

El Vetusta recibe hoy al Llanera (12.00 horas en El Requexón) con la intención de mantener su gran dinámica en la categoría y optar al primer puesto del grupo. Los de Rozada encaran la jornada en el segundo puesto, a un solo punto del Llanes, líder en Tercera, que recibe a L'Entregu a las 17.00 horas.

El filial intentará en el choque de hoy mantener una semana más su meta impoluta. El Vetusta no ha recibido aún ningún gol en las seis jornadas que se han disputado hasta la fecha. Entre Primera, Segunda, Segunda B y Tercera, solo hay otros dos equipos que aún mantengan su meta a cero. Son el Burgos, del grupo II de Segunda B, y el Cacereño, del grupo 14 de Tercera. El Burgos recibe esta tarde al Real Unión mientras que el conjunto extremeño, que ha disputado un encuentro menos, juega en su feudo ante el Plasencia.

No lo tendrán fácil los de Rozada ante un Llanera que navega en la zona tranquila de la clasificación, es 11.º en estos momentos, con 8 puntos. Los jóvenes talentos del conjunto azul se han acostumbrado a rendir a pesar de las bajas desde el comienzo de la campaña. Viti y Edu Cortina, dos de sus piezas básicas, han caído lesionados con el primer equipo y Rozada aún no puede contar con ellos. La prioridad sigue siendo la de nutrir de futbolistas al primer equipo, como se ha visto esta semana con la presencia de Gorka Giralt, Prendes y Asier en los entrenamientos de Anquela, pero también existe una visión competitiva para que los azules estén entre los equipos de arriba de la tabla en Tercera.