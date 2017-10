La urna vacía del Camp Nou

La jornada de tensión y de enfrentamientos que ayer vivió Cataluña a causa del referéndum ilegal convocado por el Govern salpicó de lleno al deporte. El partido de Liga entre el FC Barcelona y Las Palmas, programado para las cuatro de la tarde, se disputó a puerta cerrada -lo que no evitó que saltara al campo un espontáneo- y con un mensaje de apoyo a la consulta en el marcador del estadio. La intención inicial del club azulgrana, que se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor del derecho a decidir, pasaba por la suspensión del choque, a la vista de que la intervención policial para impedir las votaciones había desembocado en enfrentamientos callejeros, con decenas de heridos, y que los grupos de animación habían amenazado con saltar al campo en el minuto uno en caso de que el balón empezara a rodar.

En un principio, la entidad blaugrana anunció de forma unilateral la suspensión del encuentro, pero no logró convencer a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ni a la Federación Española de Fútbol, ya que no aportó informes policiales que justificasen tal decisión. Y eso que en un comunicado la grada de animación del Fondo Norte había advertido: "Pedimos al FC Barcelona que suspenda el partido. En caso de que no lo haga, lo haremos nosotros. Hoy no se juega".

El presidente barcelonista, Josep María Bartomeu, asumió la decisión final de que se jugara a puerta cerrada. Aunque lo cierto es que la suspensión le hubiera acarreado la pérdida de seis puntos, el dirigente dijo que vació el estadio de público "para que el mundo vea lo que está pasando en Cataluña, la falta de libertades que sufrimos". El acta arbitral deja claro que la medida fue por motivos de seguridad.

La decisión de jugar el partido ha abierto una importante crisis en el seno de la directiva culé. Carles Vilarrubí, vicepresidente del club, presentó ayer mismo la dimisión en desacuerdo con que no se hubiese mantenido la suspensión unilateral del encuentro. Y lo mismo hizo el directivo Jordi Monés. Al cierre de esta edición no se descartaban más renuncias.

Bandera de España

El partido en sí tuvo poco historia en lo estrictamente deportivo, ya que, como estaba cantado, los locales se impusieron con claridad a los canarios, pero dejó varios detalles llamativos. Los jugadores de Las Palmas disputaron el choque con una pequeña bandera de España en el pecho, junto a la fecha de ayer, para dejar claro que el club está con el orden constitucional y que defiende la unidad de España. Por su lado, el Barcelona, que a primera hora de la tarde había emitido un comunicado oficial en el que criticaba la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para "impedir el ejercicio democrático y libre expresión de los ciudadanos", puso en el marcador del estadio la imagen de una urna, acompañada de la palabra "democracia" y los colores de la bandera catalana.

El espontáneo

Pese a que el partido se disputó a puerta cerrada, en la grada se pudo ver al menos a tres personas con una pancarta independentista. Una de ellas, un hombre con una camiseta amarilla, saltó al campo como espontáneo tras el segundo gol conseguido por Messi. Fue reducido de inmediato por tres agentes de seguridad.

El espectáculo que no hubo en el campo lo dio Piqué tras el partido, al comparecer en la zona mixta ante los medios de comunicación. El futbolista, que había votado en el referéndum ilegal por la mañana, calificando de "vergüenza" lo que estaba sucediendo en las calles y en los colegios, cargó contra Rajoy. "El presidente del Gobierno tiene el nivel que tiene y va por el mundo sin saber hablar inglés", indicó. Además, entre lágrimas, se mostró dispuesto a dejar el combinado nacional. "Si creen que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018. No es una cuestión patriótica ir a la selección".

Otros "históricos" barcelonistas, como Xavi o Puyol, defendieron la consulta. Varias federaciones catalanas, entre ellas la de fútbol, suspendieron sus partidos.