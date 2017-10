Paco cuenta con todos

Paco Fernández se mostró el final del encuentro ante la Real Sociedad B contento por el punto conseguido, tras empatar sin goles, y por el trabajo de su equipo, pero también por otro aspecto que no es otro que cada jornada son más los jugadores que están entrenado en el once titular del Caudal. Contra el filial "txuri urdin" fueron Ríchard y Borja Navarro los que se estrenaron de salida esta campaña lo que fue motivo de regocijo para el entrenador ovetense quien quiere que "todos puedan ser importantes".

El técnico blanquinegro reconoció que "es muy importante ir recuperando efectivos. Cada día me lo están poniendo muy difícil porque la gente está entrenando muy bien. Hay chavales que están trabajando de maravilla. Ante la Real Sociedad B podría haber hecho tres o cuatro cambios en el once titular y estoy seguro que lo hubiera hecho igual de bien que los que han jugado".

Frente a la Real B fue el día en el que el veterano Ríchard se estrenó de la partida este curso lo mismo que un Borja Navarro quien sufrió una rotura fibrilar en el verano que le había impedido participar en hasta tres encuentros además de no dejarle adquirir la forma física. Con estas dos titularidades han sido hasta un total de dieciséis futbolistas del plantel mierense los que han sido de la partida en las siete primeras jornadas de liga. O lo que es lo mismo, tan sólo cuatro no han sido titulares en lo que va de campaña a los que se une el juvenil Davo.

Tan sólo el mata Bussman, y los jóvenes Pelayo, Perujo y Pacheco no ha sido de la partida en algún encuentro aunque sí han participado en encuentros. El único que no se ha estrenado este curso es el meta teutón. Pelayo ha jugado un total de 21 minutos en dos duelos, Pacheco0 27 en otros dos y Perujo 34 en tres partidos. El resto de futbolistas del primer plantel han sido utilizados como titulares por Paco en algún momento de la campaña.

El entrenador no ocultó que "está claro que vamos teniendo una base pero estoy seguro que damos entrada a alguien en el once, el equipo no se va a desestabilizar". Estos jugadores que son la base de Paco hasta la fecha no son otros que Rabanillo, Catú, Cristian, Armando Invernón, Adrián Llano, Borja Prieto e Iker Alegre quienes han sido titulares en los siete encuentros de Liga. De estos Rabanillo, Cristian, Invernón y Borja Prieto han jugado los 630 minutos que ha disputado el Caudal. Catú se perdió doce tras lesionarse ante el Lealtad mientras que Llano ha jugado 574 y Alegre 623.

Donde apenas ha rotado Paco ha sido en la parcela defensiva donde Rabanillo se ha hecho con la portería y Cristian e Invernón con los laterales además de Catú el eje de la zaga. Como pareja del gallego comenzó Bonaque jugando de titular en el estreno en Burgos y en casa contra el Leioa pero tras ser expulsado en este duelo ha perdido el puesto ya que Calahorro ha sido de la partida en las cinco últimas semanas. Pero ahora Paco cada jornada suma más efectivos a la causa caudalista en el curso del centenario.