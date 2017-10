Saúl Blanco, 643 días después

Para Saúl Blanco González (Oviedo, 15 de mayo de 1985), el 1 de octubre de 2017 será siempre una fecha especial. Con su actual equipo, el Real Betis Energía Plus, el asturiano volvió a pisar una cancha de baloncesto 643 días después de su último partido oficial, cuando sufrió una grave lesión de rodilla. Aquel 27 de diciembre de 2015 jugaba con el Iberostar Tenerife y, curiosamente, el rival fue el mismo que el del domingo, el Valencia Basket.

"Me siento muy feliz porque llevaba mucho tiempo esperando este día. Han sido muchas horas de trabajo y de sufrimiento para sentirme otra vez profesional y ahora que lo he logrado es una satisfacción tremenda", declaró el ovetense a la finalización del choque ante el Valencia. Aquel 27 de dicimbre de 2015 estuvo sobre la cancha ocho minutos, precisamente los mismos que disputó el domingo en el pabellón de San Pablo, ahora con la camiseta del Real Betis Energía Plus: "Me sentí muy bien en la pista. La pierna está respondiendo bien y ahora queda seguir trabajando para ayudar al equipo".

La operación en su rodilla derecha, realizada hace ahora exactamente 492 días, ha quedado en el olvido para un jugador que mostrara su talento durante muchas temporadas en la Liga Endesa y que ahora quiere volver a rayar al máximo nivel en una temporada ilusionante para el Real Betis Energía Plus. Saúl Blanco, que jugó en el Gijón Baloncesto en el inicio de su carrera, realizó parte de su recuperación en Asturias.